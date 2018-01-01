Глава Банка Латвии Илмар Римшевич пока освобожден не будет

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич, которого в субботу вечером задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сегодня вечером из изолятора освобожден не будет, сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Он не сказал, когда Римшевича могут освободить, но в понедельник около 18 часов истекает 48-часовой срок задержания. Если человек признан подозреваемым, то по окончании этого срока следственный орган применяет какую-либо меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Санкцию на арест может дать только суд.

В воскресенье вечером был освобожден предприниматель Марис Мартинсонс, которого KNAB задержало в пятницу вечером.

Адвокат подтвердил, что вчера после того, как Римшевич по приглашению Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) прибыл в учреждение, ему, не задав никаких вопросов, объявили о задержании. Причиной задержания являлось некое событие, происшедшее много лет назад.

Римшевич и его защитник считают задержание незаконным и предпринятым с целью вызвать широкий общественный резонанс.