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Жизнь замечательных рижан: театральный гений Эдуард Смильгис

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
эксклюзив
Эдуард Смильгис в молодости и книга "Я. Жизненный путь Эдуарда Смильгиса, 1986 - 1966" | Фото: Коллаж TVNET

Имя актера, режиссера, создателя современного латышского Эдуарда Смильгиса слышали все. В том числе и люди от латышского театра далекие. Яркая и харизматичная личность Смильгиса уже при жизни была окружена легендами. Ах, как же щедро украсили домыслами воспоминания о нем те, кто гения театра любил, и те, кто его завистливо недолюбливал!.. Более полувека прошло после смерти Смильгиса, но сей день о нем сплетничают, как о живом... Почему так?..

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