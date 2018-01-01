В Риге расширят возможности получения медицинских пособий

Рига намерена расширить возможности выплаты пособия на здравоохранение для получателей пенсий по инвалидности и по возрасту.

Это предусматривают утвержденные во вторник, 20 февраля, комитетом по социальным вопросам Рижской думы поправки к обязывающим правилам «О признании семей или отдельно живущих лиц нуждающимися или малообеспеченными и социальных пособиях в самоуправлении города Риги» (Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā).

Чтобы улучшить возможность получателей пенсии по возрасту или инвалидности или социальных пособий обращаться за медицинской помощью, в рамках пособия на здравоохранение запланирован новый вид материальной поддержки – погашение пособия за пациентский взнос и сооплату полученных услуг здравоохранения, частично оплаченных государством.

После погашения всех издержек по получению услуг в больнице или платы за аренду квартиры

у каждого человека должен оставаться установленный гарантированный минимум доходов – 128,06 евро.

Если доходы ниже, то пенсионер или человек с инвалидностью может претендовать на пособие от самоуправления на погашение пациентского взноса и сооплаты за государством оплаченную услугу здравоохранения.

Департамент благосостояния Рижской думы подсчитал, что такой возможностью смогут воспользоваться около 1000 жителей Риги.

Обязывающие правила еще должна принять Рижская дума, и они вступят в силу с момента публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.