Врачебная клятва изменена. Как это скажется на лечении больных?

Текст международной врачебной клятвы изменен. Новую присягу утвердили на Генеральной ассамблее Всемирной ассоциации медицины в Чикаго в конце прошлого года. Теперь же клятва переведена на все языки мира, в том числе и на латышский. Среди прочих изменений появилось более подробное описание недопустимых признаков дискриминации пациента. Отныне все будущие врачи будут торжественно обещать лечить людей, невзирая, к примеру, на их возраст, болезнь этническое происхождение или сексуальную ориентацию, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Обещание, которое все будущие медики в мире дают по завершению обучения в вузе, на самом деле носит название Женевской декларации или Международной клятвы врачей.

И это вовсе не синоним клятвы Гиппократа, как часто принято думать. Гиппократ написал свое обещание две с половиной тысячи лет тому назад, призывая лекарей того времени взывать к Аполлону врачу, Асклепию и другим богам и богиням.

Все же идея того, что врач обязуется нести пользу людям и хранить врачебную тайну, легла в основу клятвы и наших дней. Кстати, написали ее в 1948 году и с тех пор поправки вносились пять раз. Последняя была принята в октябре прошлого года в Чикаго. В Латвии переводом текста занимался профессор Дзинтарс Мозгис. По его словам, дело это было непростое, но справиться удалось.

«Самое главное, что я хочу отметить — в новой декларации [есть] новый принцип: врач должен быть внимателен по отношению и к собственному здоровью. Это, я считаю, очень важно.

Если он будет больным, он не сможет оказать полноценную и качественную помощь пациентам», — сказал Мозгис.

В строке, о которой упоминает доктор Мозгис, говорится о том, что врач обязуется следить за своим здоровьем, благополучии и развитии способностей, чтобы быть в состоянии предоставить самые высокие стандарты лечения. Кстати, хотя слова новой врачебной присяги утверждены всего несколько месяцев назад, представитель Рижского университета имени Страдиня Эдийс Шауерс сообщил, что ее уже произнесли первые выпускники.

«9 февраля у нас был дневной выпуск, наш университет окончили 64 иностранных студента и они впервые дали новую форму врачебной клятвы», — рассказал Шауерс.

В новой редакции медик обещает, что на его профессиональные обязанности не повлияют такие особенности пациента как возраст, болезнь, религиозные убеждения, этническое происхождение, пол, национальность, политическая принадлежность, раса, сексуальная ориентация, социальный статус или любые другие соображения. Все эти изменения в тексте врачебной присяги продиктованы требованиями современного мира, говорит глава Общества врачей Латвии Петерис Апинис. И добавляет — теория все же порой отличается от практики.

«Есть пара вещей, которые достаточно трудны, и это мы сегодня видим. Каждый врач — тоже человек. Есть стигматизация некоторых заболеваний. Многим врачам очень трудно работать с психически больными пациентами. Это реальность. Особенно, если это дети. [...] Есть небольшая стигматизация на ВИЧ и СПИД — люди боятся сами оперировать больного с этой болезнью, и так далее. Врач — это нормальное человеческое существо», — подчеркнул Апинис.

Дискриминация пациентов по различным признакам распространена во многих странах мира. И Латвия не исключение. Причем зачастую неодинаковое отношение к клиентам проявляется в словесном выражении, рассказала присяжный адвокат Солвита Олсена.

«У нас, как и в других странах ЕС, часто бывает дискриминация. Причем, сразу по нескольким признакам: например, женщина в возрасте и низкими доходами очень часто не может получить ту же помощь, что мужчина того же возраста с высокими доходами, и так далее », — указала Олсена.

Юрист рассказала, что она сейчас работает с некоторыми пациентами, права которых были ущемлены. А вот представитель Бюро омбудсмена Эвита Берке отметила, что жалоб на дискриминацию со стороны врачей нет.

«Работу медицинского персонала в большей степени определяют действующие нормативные акты в Латвии, а не клятва врача. Если смотреть на какие-то заявления, то таких в Бюро омбудсмена не имеется в последнее время», — отметила Берке.

При этом эксперт напомнила о случае, когда пациенты по религиозным убеждениям отказались от переливания крови. И такое право врачи тоже обязаны уважать.