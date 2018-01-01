На Эспланаде прошла акция против школьной реформы

По разным оценкам несмотря на мороз на акцию пришли от 500 до несколько тысяч человек. Акция была приурочена к 229-летию первой русской школы в Латвии.

Во время мероприятия, которое организовал Русский союз Латвии проходил сбор подписей под обращением к президенту Латвии, ООН, ЕС и ЮНЕСКО о сохранении и развитии русских школ в Латвии.

У памятника Райнису участники держали в руках плакаты «Руки прочь от русских школ», «Каждому русофобу по крепкому кробу!», «Ассимиляции - нет!»и красные шарики.

Все эти крокодиловы слезы о том, что выпускники школ меньшинств не владеют латышским, не могут поступать в государственные вузы, не могут найти работу на рынке труда – абсолютное вранье.

Никакой статистики на этот счет нет которая бы это доказывала, ситуация прямо противоположная.



На самом деле хорошая школа, которая реализует программу обучения национальных меньшинств, обеспечивают достаточно приличные знания латышского. Более того, выпускники школ нацменьшинств знают три языка, плюс второй иностранный, выпускники латышских школ знают только два языка, поэтому потом депутаты национального объединения начинают плакать о том, что выпускники латышских школ дискриминируются на рынке труда.

Естественно, что каждый дополнительный язык для работодателя очень важен. Кроме того, это давно известный факт, установленный психологами, знание дополнительного языка улучшают и когнитивные способности и возможности адаптироваться", - сказал в интервью радио Baltkom депутат от партии "Согласие" Борис Цилевич.