Выборы в России: чиновничий менталитет и «электоральные халифаты»

Могут ли предстоящие президентские выборы в России быть честными? Россияне - в том числе и «запутинцы» в это не очень-то верят. Собеседник русского TVNET москвич Григорий Зайченко сразу обозначил свое отношение к проблеме: честным или нечестным может быть только подсчет голосов граждан, само же слово «ВЫБОРЫ» он считает важным писать в кавычках, ведь никаких равных прав и возможностей у кандидатов в президенты и близко нет...