Среда, 28 февраля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Выборы в России: чиновничий менталитет и «электоральные халифаты»

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
Иллюстративное фото. Избиратели делают свой выбор | Фото: Владимир Смирнов, ITAR-TASS/SCANPIX

Могут ли предстоящие президентские выборы в России быть честными? Россияне - в том числе и «запутинцы» в это не очень-то верят. Собеседник русского TVNET москвич Григорий Зайченко сразу обозначил свое отношение к проблеме: честным или нечестным может быть только подсчет голосов граждан, само же слово «ВЫБОРЫ» он считает важным писать в кавычках, ведь никаких равных прав и возможностей у кандидатов в президенты и близко нет...

1

Особенности чиновничьего мышления 
2

Электронные урны... с ручным управлением
3

Люди из протестного движения
4

Гражданский долг: бастовать или голосовать? 
1 Комментарий