На введение нового содержания учебы в школах из фондов ЕС выделено еще 4,5 млн. евро

На разработку и внедрение нового содержания учебы во всеобщем образовании будет дополнительно выделено 4,5 млн евро из финансирования фондов ЕС, постановил сегодня Кабинет министров.

Министерство образования и науки разработало поправки к правилам Кабмина об апробации и введении содержания учебы во всеобщем образовании, основанного на компетенциях, предусматривающие увеличение финансирования на его разработку и внедрение.

Дополнительное финансирование будет направлено на усовершенствование профессиональной компетенции педагогов, разработку модели организации среднего образования и информирование общества.

Дополнительные 4,5 млн евро будут обеспечены в результате перераспределения финансирования проектов, софинансируемых из структурных фондов ЕС.

При поддержке Европейского социального фонда начата реформа содержания всеобщего образования на ступени дошкольного, основного и среднего образования. С 1 сентября 2018 года планируется постепенно вводить новое содержание на ступени дошкольного образования, с 1 сентября 2019 года - в основном и среднем образовании.