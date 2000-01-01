Реконструкция Большой эстрады в Межапарке: нескольким компаниям не заплатили, одна обанкротилась

В начале июля на эстраде в Межапарке пройдет большой концерт Праздника песни, все билеты на который уже распроданы. На эстраде по-прежнему проходят строительные работы, которые планируется закончить 18 июня. Дума и генеральные подрядчики - объединение Re un Re būve и LNK Industries - рассказывают, что все идет по плану, а непосредственные исполнители работ, субподрядчики, не получили оплату за проделанные работы. Одного из них, не получившего 400 000 евро за выполненную работу, в январе суд признал неплатежеспособным, без оплаты остались и его деловые партнеры, рассказала передача Nekā personīga.

Рижская дума уже давно подумывала перестроить Большую эстраду в Межапарке, еще с середины 2000-х. В 2007 году был выбран и проект перестройки, но деньги на реализацию нашли только в 2016 году. Дума решила осуществлять перестройку в два этапа - сначала в 2018 году будет перестроена зрительская зона, а к 2023 году, к 150-ию Праздника песни, будет реконструирована и сама эстрада.

Конкурс на реконструкцию закончился в апреле прошлого года и работу было необходимо проделать в короткие сроки - до июня.

Дума планировала выделить 19 миллионов евро, но победитель Re un Re būve и LNK Industries просили большую цену - 26,7 миллионов. Дума согласилась, и работа началась. Обе стороны рассказывают, что реализация проходит успешно, график даже обогнали и эстрада будет готова вовремя.

Для выполнения грандиозных проектов генподрядчик привлекает другие компании — для реконструкции в Межапарке была привлечена компания Dankors.

Согласно регистру предприятий, оборот компании Dankors в 2015 году был 350 тысяч евро, а в 2016 - 428 тысяч. В рамках проекта в Межапарке компания должна была выкопать и вывезти грунт с насыпи, на которой находились места для зрителей. У фирмы нет своей техники и снаряжения, поэтому она ее арендовала у других компаний. И не заплатила.

Например, NK Noma не получили 13 тысяч за аренду трактора. Член правления компании Каспар Страздиньш просто не ожидал, что при реконструкции «культурного символа всея Латвии» компания столкнется с недобросовестным субподрядчиком. Также десятки тысяч евро не получило еще около 10 компаний, среди которых и компания по аренде строительного снаряжения Stats, и фирма по перевозке грузов Lattransauto.

В Lattransauto рассказали, что работали все лето, а деньги получили только за половину июня. Позже Dankors обещали разобраться с генподрядчиком и все выплатить, но пропали.

Руководитель Dankors Виталий Данченко в свою очередь отмечает, что не смог расплатиться со своими бизнес партнерами из-за генерального подрядчика, который за прежнюю сумму требовал больший объем работ, чем был оговорен ранее. По его словам, Re un Re и LNK не заплатили Dankors около 400 тысяч.

«310 тысяч выходят за допработы, и 100 тысяч за договор. Из 410 тысяч 27 тысяч в качестве аванса они перечисли за допработы», заявляет Данченко.

Самые большие разногласия между генподрядчиком и Dankors возникли из-за вывезенной земли, одни ее считали в утрамбованном виде, вторые - по выкопанному объему. Споры начались уже после проделанной работы.

Большая часть работ выполнены - пригорок выкопан и вывезен, постройки снесены и песок завезен. Только не заасфальтирована одна дорожка, потому что кончились ресурсы, а генподрядчик не заплатил за проделанное. Деньги не пришли, поэтому и за конечные работы не было возможности заплатить, сообщили Dankors.

Генподрядчик все упреки Dankors опровергает. Сотрудничество прекращено, потому что субподрядчик не справился с объемом работ. Компания не согласна, что Dankors выполнил неоплаченные допработы.

Директор проекта от Re un Re и LNK Industries Валдис Кокс сообщил, что Dankors работал неполных два месяца и мощность компании была недостаточной, в результате чего темп запаздывал и потом совсем остановился. «Мы взяли других, которые все сделали и закончили. Все счета, выставленные Dankors оплачены, даже аванс им платили, чтобы у них были оборотные средства для продолжения работы», - сказал Кокс.

Генподрядчик отмечает, что не может связаться с компанией уже с сентября или октября.

И пока генподрядчик заявляет, что объем вывезенной земли не изменился, их же справки свидетельствуют об обратном. 29 июня 2017 года на портале riga.lv сказано, что со стройплощадки вывезли 32 тысячи кубикметров из общих 43 тысяч, а 29 сентября уже сообщается о 52 тысячах кубикметрах земли из общих 55.

Рижская дума защищает генподрядчика и отмечает, что тот имеет право менять субподрядчика и у самоуправления нет права вмешиваться.

В январе суд признал Dankors неплатежеспособным. Заявки подали 16 кредиторов, которым компания должна 250 тысяч евро. Но сумма долга еще больше. Компания отмечает, что не выписали все счета, потому что тогда пришлось бы платить 21% НДС в СГД, который назад они не получат.

Администратор неплатежеспособности Dankors передаче подтвердил, что ему были вручены доказательства, что генподрядчик по договору не заплатил субподрядчику как минимум 100 тысяч евро. Если же и получится добиться денег по суду, это произойдет через много лет и фирмы, участвовавшие в строительстве эстрады, все равно не получат оплаты, сообщила Nekā personīga.