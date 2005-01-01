Вейонис провозгласит поправки о переходе школ на государственный язык

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласит поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход школ на обучение на государственном языке.

Президент пояснил, что обучение в средней школе на государственном языке обеспечит равным возможности всем молодым людям получить качественное образование, что и является целью государства.

«У детей по-прежнему будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многосторонне развивать свою личность», - добавил Вейонис.

Он указал, что первоочередная задача каждого государства состоит в том, чтобы защищать своих жителей, поэтому заявление Министерства иностранных дел о том, что перевод школ на латышский язык обучения ухудшит отношения между Латвией и Россией, может комментировать только сама Россия. Вейонис подчеркнул, что это заявление ни в какой мере не повлияло на его решение.

Ранее депутаты парламентской фракции «Согласия» обратились к Вейонису с просьбой не провозглашать данные поправки как не достигающие декларированной цели и противоречащие не только Конституции Латвии, но и международным документам, например, рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которую Латвия ратифицировала в 2005 году.

Конвенция в числе прочего предусматривает, что лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право учреждать частные учебные заведения. Также меньшинства имеют право на изучение своего языка, а государство при наличии достаточного спроса и в рамках возможностей обеспечивает возможности изучения языка и получение образования на своем языке на той территории, на которой исторически или в большом количестве проживают меньшинства.

Принятый закон, предусматривающий через несколько лет полное запрещение русского языка в школах меньшинств, противоречит конвенции, считает «Согласие». Также это дискриминация по национальному признаку.

Как сообщалось, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.