93 км/час или все-таки 151 км/час? Все не так однозначно!

Ситуация с опубликованным видео, согласно которому видеорегистратор показывал 93 км/час, а полиция остановила водителя за скорость 151 км/час, очень неоднозначна, в передаче Rīta panorāma сообщил начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Он отметил, что еще на вчерашний день водитель не подал заявление в полицию, а только запросил видео запись полиции.

«Это очень странно, если уж у человека такая уверенность, что полиция ошиблась», - сказал Крапсис. Также он уточнил, что все не так просто, как кажется.

Видеорегистратор изготовлен в США, и, если перевести мили в час - 93 мили получаются как раз 151 км/час.

Штраф можно оспорить в течение 10 дней, но это пока не сделано.

Напомним, большой резонанс вызвало видео, опубликованное автоводителем Айваром в соцсети Facebook 22 марта. Мужчина утверждал, что Дорожная полиция его остановила за скорость 151 км/час, хотя его видеорегистратор показывал только 93 км/час. Полиция говорила, что нет оснований сомневаться в принятом решении, но добавила, что водитель имеет право оспорить его.

Айвар ехал по Лиепайскому шоссе на круиз-контроле со скоростью 100 км/час. Установленный в машине видеорегистратор показывал 93 км/час. Полиция его остановила за езду со скоростью 151 км/час. В результате у водителя забрали права и выписали денежный штраф.