Кучинскис: Не надо удивляться, если в Латвии закроется еще один банк

FKTK сейчас проводит обширные проверки в латвийских банках. Представители Комиссии происходящее комментировать не желают, но по неофициальной информации, неприятности в недалеком будущем могут ожидать один или несколько банков.

Посетившие недавно Латвию «контролеры» из США могут быть недовольны нашей нерешительностью. Но, как заявляет премьер-министр, ждать еще одну плохую новость от американцев для Латвии непозволительно. Однако не исключается, что в Латвии может быть закрыт еще один банк.

Латвии надо действовать стремительно и быстро. Публично известны две новости в банковской среде - объявлен конкурс на должность руководителя Службы по контролю за банками и решено, что будет новый закон, который положит начало банкам расширить фильтрацию компаний для сотрудничества. На это дано полгода.

Однако в кулуарах говорится, что нерасторопность может не понравится в США. Возможно, в понятии американцев быстрая «чистка» в банковском секторе - это приостановка деятельности одного или даже нескольких банков. И этот шаг ожидается с нашей стороны в самое ближайшее время. В противном случае мы снова получим «весточку» от Министерства финансов США, что может стать крахом не только для банковского сектора, но и для всей экономики в целом.

- Что может означать схожее по делу AB.LV заявление от американцев?

- Мы не можем себе подобное позволить, - говорит премьер Марис Кучинскис.

По неофициальным данным журналистов, еще один банк, который активно сотрудничает с нерезидентами, переживает утечку активов. Он начал уменьшать свой штат. Число таких сотрудников достигает трехзначной цифры. Возможно, руководство готовит заявление о начале процесса самоликвидации, также как и ABLV банк.

По данным журналистов, FKTK обратилось в банк Norvik, чтобы получить актуальную информацию. Известно, что здесь работу оставила один из членов правления Лаура Поча-Розенблума.

- Почему вы оставили должность?

-В тот момент это было самое верное решение. По-моему.

- Относительно чего?

-Вы спросили, я ответила. В тот момент это лучшее решение. Лучше всего за ситуацией наблюдать со стороны.

- Как вы смотрите на дальнейшее будущее банка?

- Очень позитивно. Работа идет и планы большие, особенно учитывая, что большая часть наших клиентов - резиденты и сеньоры.

В письменном ответе председатель правления Norvik Оливер Брамвелс ответил, что нет никаких оснований для спекуляций или ограничения деятельности банка. Он подчеркнул, что две трети клиентов - это пенсионеры. Начиная с января уход уже второго члена правления он называет не иначе как внутренними организациоными вопросами банка.

В свою очередь, на вопрос журналистов, будет ли закрытие еще одного банка неожиданностью, Кучинскис ответил:

- «Скорее нет. Я думаю, что это не может быть сюрпризом, мы понимает ситуацию. Это мониторинг, скрининг каждый день - что происходит на самом деле. И при первой возможности, когда мы увидим, что происходит что-то нечестное - этому не нужно удивляться. Я допускаю такие решения, если это будет необходимо».