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Медведь сломал забор на латвийско-российской границе

LETA
Фото: Patrick Hertzog / AFP

На этой неделе медведь повредил в Алуксненском крае забор, построенный на латвийско-российской границе, сообщает Государственная пограничная охрана.

В среду пограничники во время обхода государственной границы обнаружили, что на нескольких столбах примерно на высоте полметра оторваны скобы, удерживающие заграждение.

Проводя осмотр места происшествия, пограничники нашли следы, которые свидетельствовали о том, что виновником повреждений был медведь, которому забор, очевидно, мешал пересечь латвийско-российскую границу.

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