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Люди продолжают уезжать из Латвии, около 20 тысяч каждый год

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В последнее время число уезжающих из Латвии стабилизировалось на уровне 20 тыс. в год, заявила на заседании комиссии Сейма по делам Европы руководитель департамента анализа народного хозяйства Министерства экономики Инта Васараудзе.

Эти данные упоминаются и в принятой во вторник правительством программе стабильности Латвии. По словам Васараудзе, люди продолжают уезжать, поэтому стабилизацию не нужно расценивать позитивно.

Депутат Игорь Пименов заявил, что в программе стабильности эмиграция расценивается как норма, а не как риск. Депутат Валдис Калнозолс также считает, что эмиграцию нужно рассматривать как риск для рынка труда.

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