Учим латышский: фамилия основателя Facebook - Закербергс!

Как бы странно это не звучало, но на латышском языке фамилия создателя Facebook Марка Цукерберга звучит как «Закербергс» (Zakerbergs), а не как часто звучит в СМИ и разговорном языке - Цукербергс (Cukerbergs). Об этом TVNET рассказала терминолог Государственного центра языка Иева Крауле.

Создатель популярной платформы американец, поэтому его фамилию на латышском языке нужно произносить как Закербергс. В свою очередь Цукербергс - образование от немецкого языка и считается неправильным. По словам Краукле, недоразумения с фамилией Цукерберга (Закербергса) возникают уже несколько лет.

Как известно, в латышском языке личные имена переводят с других языков по произношению, и любой может услышать, как Цукерберга называют Закербергом как в новостях на английском языке, так и на немецком (несмотря на то, что у фамилии американца немецкое происхождение, сами немцы основателя Facebook Цукербергом не зовут).

Если следовать этой логике, то, по идее, и фамилию Цукерберга стоит произносить как «Закерберг» и в русском языке. Более того, фамилия проиcходит от немецкого слова Zucker, которое переводится как «сахар». Таким образом, «Цукербергс» звучит по-латышски даже как-то правильнее, чем по-русски, ведь сахар на латышском языке - это cukurs, соответственно, можно провести аналогию cukurs - Cukerbergs.