В честь столетия Латвии в Юрмале посадят почти 90 тыс. цветов

В честь столетия Латвии весной и летом в Юрмале будут цвести почти 90 тыс. цветов, в основном красно-белых тонов - более 44 тыс. однолетних и почти 45 тыс. луковичных цветов, сообщила агентству ЛETA представитель Юрмальской городской думы Занда Крастиня.

Самые большие цветочные клумбы будут в саду Хорна возле Юрмальского центра культуры в Майори.

Кроме того, в городе будут размещены 389 цветочных вазонов у фонарных столбов, 301 балконный цветочный ящик не перилах мостов и 44 многоступенчатых цветочных ящиков на оградительных барьерах в Приедайне и Дубулты.

Цветочные украшения будут установлены также в центральной части города, в Кемери, Каугури, Вайвари, Дубулты, Булдури, Дзинтари и Приедайне.