На прошлой неделе снизилась заболеваемость гриппом

Хотя заболеваемость гриппом на прошлой неделе продолжала уменьшаться, в Даугавпилсе и Гулбене она все еще превышает эпидемический порог, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе заболеваемость снизилась по сравнению с позапрошлой неделей на 55,7%. Регистрировалось в среднем 63 случая на 100 тыс. населения.

Из 10 городов, включенных в мониторинг, в девяти зарегистрированы случаи гриппа.

В больницах находятся 94 пациента с гриппом и 69 с пневмонией после гриппа. Получено также два сообщения о смерти пациентов с гриппом, а всего в этом сезоне от гриппа умер 51 человек. Почти все они страдали хроническими заболеваниями.