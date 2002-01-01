Небо. Самолет. Девушка. Кто и как отвечает за нашу безопасность в полетах

Авиадиспетчер — одна из самых ответственных и сложных профессий, ценой ошибки могут стать сотни человеческих жизней. Русский TVNET расспросил авиадиспетчера компании «Latvijas gaisa satiksme» (LGS) Екатерину Мецлер о том, кто и как обеспечивает нашу безопасность в небе.

Екатерина Мецлер продолжает авиационную династию. Ее бабушка была авиационным врачом, родители преподавали в Рижском авиационном училище, отец и сейчас продолжает работать в авиационной сфере. Муж Екатерины Юрий — пилот гражданской авиации, работает в airBaltic, обучает профессии молодежь. На их свадьбе даже торт был в форме самолета. Авиацией заинтересовались и дети — дочь 12 лет и сын 8 лет. Екатерина не будет возражать, если они решать пойти по родительским стопам.

«Хорошо, если дети продолжат династию. Они с ранних лет понимают, где работают родители,

слушают наши разговоры, делают доклады об авиации в школе. Надеюсь, это поможет им определиться с профессией».

Екатерина 16 лет работает в Центре управления полетами LGS. Она - диспетчер Районного центра - контролирует полеты над Латвией на высоте от 3 тысяч до 15 тысяч метров, следит за самолетами, пролетающими над территорией нашей страны на Запад — в Европу, Америку и Канаду, и на Восток — в Россию, Эмираты, Индию, Китай, Японию, Таиланд.

Диспетчер Районного центра работает в тесном сотрудничестве с диспетчерами других служб.

Очередность захода самолетов на посадку определяют диспетчеры службы «Подход», которые также находятся в Центре управления полетами. На вышке в аэропорту, откуда видна взлетно-посадочная полоса, трудятся диспетчеры, отвечающие за взлет и посадку судов и за их наземное движение.

FOTO: Из архива героини

- Где ты училась на авиадиспетчера? Сколько длилось и сколько стоило обучение?

- Я получила образование в учебном центре при компании LGS, в которой сейчас работаю. Обучение было бесплатным и длилось два года. До этого я успела получить высшее экономическое образование.

- Какие экзамены надо было сдавать при поступлении? Сколько человек претендовали на одно место?

- Конкурс был серьезным: 10 человек на место. Мы проходили психологический тест на профпригодность и проверку здоровья, сдавали экзамены по английскому и латышскому языкам. Английским авиадиспетчер долже владеть свободно — с пилотами мы общаемся только на этом языке. По окончании учебы начинается стажировка, полгода работаешь под присмотром инструктора.

Повышать квалификацию в нашей профессии приходится постоянно:

каждый год наши навыки проверяют на тренажере-симуляторе, проверки проводятся и на рабочем месте. После выхода из декрета мне приходилось непросто: нужно было осваивать новые процедуры и документы, снова проходить стажировку.

- Правда ли, что у всех авиадиспетчеров должна быть лицензия пилота?

- Не обязательно. Но нам в свое время повезло, мы лицензию получили.

Пилотировали маленькие самолеты, а не пассажирские суда. Этот опыт потом очень пригодился в работе, помог понять, как действует делает пилот во время полета, взлета и посадки.

- Ты не боялась управлять самолетом?

- Нет, в основном мы учились под присмотром инструктора, он придавал уверенности.

- Может ли авиадиспетчер после учебы в Латвии уехать работать за границу?

- Конечно. По контракту по окончании учебы мы были обязаны пять лет отработать в Латвии. Потом можно ехать, куда захочешь. И некоторые пользуются этой возможностью. Ведь

авиадиспетчеры в Европе получают намного больше, чем мы. Профессия востребована во всем мире.

- Часто ли авиадиспетчер проходит медицинские проверки?

- Раз в два года. Преимущество профессии — полная медицинская страховка и социальные гарантии.

- Какими качествами должен обладать авиадиспетчер?

- Психологической стабильностью и стрессоустойчивостью, высокой ответственностью и дисциплиной, хорошим вниманием и быстротой реакции, умением работать в команде, способностью к решению многих задач одновременно. И отличным здоровьем.

- Как ты справляешься с огромной ответственностью, которая на тебя возложена, наверняка она приводит к стрессу?

- Поскольку работа очень напряженная, каждые два часа нас подменяют коллеги, в получасовой перерыв можно расслабиться, отвлечься. Мне нравится работать по скользящему графику: три дня дежурства попеременно - в утренние, дневные, или вечерние смены - и два дня отдыха. Удобно, когда выходной выпадает на будний день, много дел успеваешь переделать. Хорошо помогают снимать стресс фитнес, горные лыжи, путешествия. Мы с семьей стараемся выезжать куда-нибудь каждый сезон.

FOTO: Из архива героини

- Авиадиспетчерам полагаются бесплатные полеты, или скидки на полеты?

- Небольшие скидки есть, но не такие, как у пилотов и членов экипажа.

- А досторочная пенсия авиадиспетчерам положена?

- Нет, не положена ни нам, ни пилотам. Но мы пытаемся ее добиться. Ведь чем старше становишься, тем ниже скорость реакции. Средний возраст моих коллег из Центра управления полетами — 35 лет. Но есть и молодые, и люди под 50.

- Как проходит твой рабочий день?

- Он начинается с инструктажа, во время которого нам сообщают информацию о планируемых рейсах, о погодных условиях. Потом заступаем на дежурство. В Центре управления полетами одновременно работают три диспетчера: один отслеживает западную часть воздушного пространства над Латвией, другой - восточную, третий — диспетчер из службы «Подход». Мы следим за обстановкой с помощью специального монитора, на котором видим самолеты как метки от радаров, учитываем метеоусловия, график движения судов.

Один диспетчер в час может контролировать до 30 самолетов.

Авиадиспетчеры — единственная связь пилотов с Землей. На связь с пилотами мы выходим на специальных радиочастотах. И постоянно находимся на связи с наземными диспетчерскими службами Рижского аэропорта и соседних аэропортов. Работа строится так: взлет обеспечивают диспетчеры вышки, потом самолет передают в Центр управления полетами, его ведет сначала диспетчер «Подхода», потом диспетчер Районного центра, далее мы передаем самолет диспетчерам соседних Районных центров. Если самолет терпит бедствие, пассажиру стало плохо на борту, или у судна заканчивается топливо, даем ему приоритет при посадке. Во время военных учений закрываем определенные воздушные зоны и пускаем самолеты в обход.

- Работа очень сложная. Есть ли в ней место творчеству?

- Да, несмотря на то, что расписание полетов постоянно, воздушная среда все время меняется. Рейсы могут опаздывать, меняются погодные условия, возникают разные ситуации, которые заранее нельзя предусмотреть. И чтобы разрешить их, нужен творческий подход, приходится выбирать из множества вариантов.

FOTO: Из архива героини

- Дублируют ли диспетчеры друг друга, чтобы исключить возможность ошибки?

- Если на одного диспетчера приходится более 30 самолетов в час, ему помогает второй диспетчер. В сложной ситуации всегда можно проконсультироваться с руководителем Центра управления полетами, или с другим авиадиспетчером.

- Как можно предотвратить столкновение самолетов в воздухе?

- Компьютерная система заранее предупреждает о возможности столкновения самолета с другим судном. Но ответственность за решение конфликта всегда лежит на диспетчере. Тут может быть несколько вариантов действия. Либо мы просим один из самолетов занять другой эшелон (эшелон в авиации - это условная высота, исчисляемая в футах, отстоящая от других высот на величину установленных интервалов — Прим. авт.), либо меняем вектор движения (так называемое векторение), либо просим изменить скорость.

- Что произойдет, если диспетчер вовремя не заметит возможность столкновения?

- Тогда за 2 минуты до предполагаемого столкновения включится автоматическая система предупреждения о конфликте и даст указания пилотам, как развести суда. В этой ситуации у пилотов останется время, чтобы среагировать. Однако, это опасная ситуация, до нее доводить нельзя. Диспетчерам, допустившим такое, грозит уголовное преследование.

- В нашем центре управления полетами подобное случалось?

- Инциденты случались, но очень редко.

FOTO: Из архива героини

- Каковы главные причины авиакатастроф?

- Человеческий фактор. Пилоту может стать плохо, он может неадекватно среагировать. Например,

у нас был случай, когда капитан судна во время полета потерял сознание, и самолет пришлось сажать второму пилоту, у которого еще не было подобного опыта.

Но он справился, все закончилось благополучно. Причиной авиакатастрофы над Боденским озером в 2002 году стала ошибка диспетчера Петера Нильсена, который в ночную смену остался работать один одновременно за двумя терминалами, пока его коллега отлучился на отдых. Уставший диспетчер слишком поздно заметил опасность сближения и ошибочно передал одному из экипажей команду снижаться. В то же время автоматическая система предупреждения опасных сближений сообщила пилоту этого судна о необходимости набирать высоту. Пилот послушал диспетчера, а не систему, это решение стало роковым. Диспетчер Петер Нильсен спустя два года был убит на пороге своего дома Виталием Калоевым, потерявшим семью в той авиакатастрофе. Об этой трагедии снят фильм со Шварценнегером, но я не могу его смотреть.

- Не снятся ли тебе кошмары об авиакатастрофах?

- Снились в начале карьеры, сейчас нет, я чувствую себя намного более уверенно и спокойно.

- Твой любимый фильм на тему авиации?

- «Чудо на Гудзоне» с Томом Хэнксом в главной роли — жизнеутвреждающая история о капитане пассажирского самолета Чесли Салленбергере, который в январе 2009 года совершил аварийную посадку на реку Гудзон в Нью-Йорке. Никто из находившихся на борту 155 пассажиров не пострадал. При этом против пилота было начато расследование, которое грозило подорвать его профессиональную репутацию.