Частая причина аварий мототранспортных средств: «Смотри, как я умею!»

Уже в конце этой недели масштабным мероприятием откроется мотосезон, и энтузиасты мототранспортных средств начали к нему активно готовиться. Это подтверждают и данные страхового общества BALTA (группа PZU): в этом году до середины апреля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 42% выросло количество мопедов и мотороллеров со страховкой OCTA. По данным Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, был и общий прирост в отрасли – в этом году страхование OCTA мототранспортных средств увеличилось на 22%.

Наряду с популярностью мототранспортных средств растет, к сожалению, и статистика аварий – количество заявленных в BALTA возмещений по OCTA за аварии, в которых участвовали мопеды и мотороллеры, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом увеличилось более чем наполовину, или на 59%.

«Хотя аварии разные, при анализе заявленных возмещений все чаще оказывается, что причиной были спешка и необдуманность действий самих мотоциклистов. В результате, переоценивая свои возможности и ловкость, они причиняют урон и участвующим в сообщении автомобилям. Для самих водителей мототранспорных средств такие столкновения чаще всего заканчиваются опасными и травмирующими падениями", – рассказал Кристап Лиецениекс, руководитель управления транспортных продуктов и подписания риска BALTA.

По данным BALTA, чаще всего заявки на возмещения подаются по случаям, когда водитель мопеда или мотороллера не успел вовремя затормозить и врезался во впереди едущее транспортное средство. Также нередко в плотном движении водители моторизированных транспортных средств, обгоняя между полосами других участников движения, зеркалами царапают автомашины. Третья самая частая причина заявок – аварии в момент, когда водитель мопеда или мотороллера, не соблюдая сигнал поворота впереди едущего транспортного средства, совершает обгон.

По январским данным Дирекции безопасности дорожного движения,

в Латвии более 30 мопедов и примерно 22 тыс. трициклов и мотоциклов.

В прошлом году зарегистрировано 347 ДТП с пострадавшими, в которых участвовали мотоциклы (62%) и мопеды (38%). Всего в прошлом году травмы получили 354 водителя мопедов и мотоциклов, а также их пассажиры, 50 человек тяжело ранены, а семеро погибли. Чаще всего аварии происходят во время активного мотосезона – с марта по октябрь.

На ежегодное открытие мотосезона, которое состоится уже в конце этой недели, 28 апреля, отправятся несколько тысяч мотоэнтузиастов.

Водители с многолетним стажем в использовании мототранспортных средств регулярно обращают внимание на соблюдение правил безопасности, напоминая о себе другим участникам дорожного движения.

"Если ты не ездил весь сезон, то после зимы, даже если ты профессионал, навыки и знания нужно освежать. Не нужно начинать езду с резкого поворота ручки газа. Надо быть внимательным и помнить – тебя никто не видит! Если ты будешь ехать с такой мыслью, ты почти на 100% защищен. Также нужно занять соответствующую позицию на дороге – любое стремительное движение, маневр или непоказывание поворота опасно. Рискованные ситуации обычно начинаются со слов "смотри, как я умею!", – подчеркивает Арнис Блодонс, секретарь Латвийской ассоциации мотоклуб и вице-президент мотоклуба «Hermejs», добавляя, что соблюдение мер безопасности должно быть на первом месте.

Эксперт BALTA рекомендует начинать мотосезон, рассматривая безопасность как самый высокий приоритет. «Водители мопедов и мотороллеров относятся к числу наименее защищенных участников дорожного движения, для которых каждая ошибка может закончиться падением, которое повлияет и на здоровье ездока, и на техническое состояние транспортного средства. Поэтому особенно призываю соблюдать безопасную скорость движения, помнить о защитной одежде и шлеме, а также убедиться в том, что вы на дороге всегда заметны для других участников движения», – подчеркнул К. Лиецениекс.

Полис страхования OCTA обязателен для водителей мотоциклов, мопедов и мотороллеров. За езду без полиса применяется штраф – для владельцев мопедов и мотороллеров (физических лиц) он составляет от 30 до 55 евро и два штрафных пункта, для владельцев мотоциклов (физических лиц) – от 85 до 110 евро и два штрафных пункта.