Вейонис: строить Латвийское государство надо продолжать каждый день

Необходимо каждый день продолжать строить Латвийское государство - как здание, фундаментом которого является Конституция, и которое каждый из нас строит своими решениями и выбором, подчеркнул президент Латвии Раймонд Вейонис в поздравлении с годовщиной созыва Учредительного собрания.

«Сто лет назад нам пришлось бороться за свою свободу с оружием в руках. Это было тревожное время, эпоха героев Латвии. Но это была также возможность начать создавать наше государство», - говорится в поздравлении президента.

В этот день в 1920 году на свое первое заседание собрался первый в мировой истории всенародно избранный парламент Латвии, депутаты которого приняли Основной закон государства, закрепили государственное устройство Латвии и добились скорого международного признания Латвийской Республики, напоминает Вейонис.

«В этом году, когда мы отмечаем столетие нашей государственной независимости, пройдут уже 13-е выборы Сейма. Это самое время оглянуться и оценить, насколько большое значение имеют свободные выборы, и какую ответственность на нас они налагают»,- подчеркивает президент.

В выборах Учредительного собрания участвовали почти 85% граждан Латвии. «И это еще одна причина вспомнить этот день. Вспомнить, чтобы взять на себя ответственность за свое будущее и будущее нашей страны. Такую возможность дают только свободные демократические выборы. Будем помнить о первых из них и готовиться к следующим», - такими словами заканчивает президент свое поздравление.

1 мая в Латвии отмечается день созыва Учредительного собрания Латвийской Республики.

В 1920 году в этот день избранные народом представители - первый парламент Латвии - начал работу над Конституцией, которая закрепила основы недавно учрежденного государства.

В честь годовщины созыва Учредительного собрания сегодня в Риге состоится церемония возложения цветов на могиле его первого президента Яниса Чаксте на Втором лесном кладбище, сообщает пресс-служба парламента.