9 мая: заявлены шествия как в честь победы, так и в память об оккупации

В Рижскую думу на 9 мая заявлены ежегодное мероприятие общества «9.may.lv» у памятника Победы и два уличных шествия, в том числе шествие Латвийского объединения бывших политрепрессированных с целью напомнить о «факте насильственной оккупации балтийских государств СССР», сообщила агентству ЛETA представитель столичной думы Айра Шмелде.

Мероприятие в парке Узварас заявлено обществом «9.may.lv» с 9.00 до 23.00, его целью названо празднование годовщины разгрома фашизма. Организаторы в заявке указали, что в мероприятии примут участие по меньшей мере 10 тысяч человек.

Одно физическое лицо заявило с 14.00 до 18.00 собрание и шествие по маршруту бульв. А. Грина - ул. Слокас - парк Узварас под названием «Бессмертный полк» в память о павших во Второй мировой войне. Планируется, что в нем будут участвовать 1000 человек.

Латвийское объединение бывших политрепрессированных заявило 9 мая с 18.00 до 20.00 собрание и шествие по маршруту пл. Латышских стрелков - ул. Калькю - памятник Свободы. В нем планируют принять участие около 100 человек.

Все заявки поданы в гордуму в установленном законом порядке.

Исполнительный директор Риги рассмотрит их не ранее, чем за 10 рабочих дней до мероприятий, когда истечет установленный законом срок подачи заявок и будут получены заключения правоохранительных органов о ситуации с безопасностью.