Вейонис поддерживает пособие для овдовевших пенсионеров

Принятые Сеймом поправки, которые предусматривают, что овдовевший пенсионер в течение года будет получать пособие в размере половины от пенсии умершего супруга, вероятно, будут провозглашены, заявил сегодня после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Латвии Раймонд Вейонис.

По его словам, многие годы этот вопрос обсуждался в обществе, но в конечном итоге парламент предложил решение. «Это ответственно по отношению к людям, которые теряют супругов, и, мне кажется, такую систему следует поддержать», - сказал Вейонис.

На вопрос о том, не связано ли принятие поправок в срочном порядке с тем, что сейчас предвыборный период, президент ответил, что ответить на такой вопрос могут только сами депутаты.

Президент не считает, что сейчас Сейм спешит с принятием законов, но внезапно какие-то вопросы начинают продвигаться, на что указывает и пример с овдовевшими пенсионерами.

Сейм принял соответствующие поправки 26 апреля.