Летний градус для латвийских курортов оказался неподъемным

В этом году латвийцам повезло - лето наступило весной и все потянулись на лоно природы, а точнее к освежающей морской прохладе. Но, увы и ах! К неожиданно теплой весне на рижском взморье предприниматели оказались не готовы, и они в спешке сажают цветы, моют столы и стулья, забивают последний гвоздь в летние террасы на пляже, завозят оборудование и продукты.

Картина маслом: Не ждали

"Приехали в Юрмалу на неделе. Полное ощущение, что отдыхающих тут не ждали, - поделилась Тамара. На пляже открыто парочку кафе, где покушать не предлагают, а только напитки.

Но, очень хотелось кофе с видом на море, поэтому решили присесть в кафе, которое максимально близко расположено к пляжу. Поехали в Булдури. Нас приютила переполненная людьми терраса Kafijas stūrītis, а вот соседнее заведение, которое ближе к водной глади еще только готовилось принять первых посетителей. Работники сажали цветы, мыли столы, расставляли мебель, наводили красоту.

Загорать, так с комфортом в Legend.beach FOTO: Русский TVNET

Не только кафе, но и знаменитый фонтан возле концертного зала "Дзинтари" с разноцветными струями оказался не подготовленным к лету. Двое рабочих разобрали фонтан и пытались настроить его на летний лад. Надеемся, что у них это получилось", - рассказала Тамара.

Но несмотря на это в городе-курорте заметно больше стало людей и дорогих иномарок. Много автомашин с литовскими, эстонскими, российскими и украинскими номерными знаками.

Зато Legend.beach на пляже в Булдури уже готов сделать из вашего летнего отдыха легенду. Для посетителей открыт ресторан, бар и застелены уютные, мягкие лежаки с зонтиками и полотенцами. Цена вопроса - 20 евро с персоны за целый день. В стоимость входит лежак, зонтик и купание в бассейне (в детском или взрослом - на выбор).

Кофе с видом на море FOTO: Русский TVNET

За 100 евро предлагают лежак-шатер, который позволяет уединиться от любопытных глаз. Наверное, такой отдых рассчитан на кошельки туристов. Кстати, на пляже слышна английская и немецкая речь.

Конец любимым кафешкам?

Рижанин Павел на минувших выходных (12-13 мая), когда стояла особенно теплая погода, отправился в любимые Саулкрасты, чтобы в кругу семьи, на летней террасе, под шум моря отметить первый юбилей любимой дочки.

Но, намеченное празднование на Видземском побережье так и не состоялось - пляжные кафе и террасы оказались наглухо закрытыми.

«Все, конец любимым кафешкам», - плохим настроением Павел поделился в соцсетях. Но, заядлые дачники и жители Саулкрасты поспешили его успокоить.

«Все будет, надо подождать, традиционно сезон летних кафе начинается 1 июня, - написали опытные комментаторы. Какой смысл им открываться раньше, если в два предыдущих сезона солнечные дни можно было на пальцах двух рук пересчитать. Кто же знал, что май будет таким теплым? Если помните, то в прошлом году 10 мая выпал мокрый снег, а в нескольких километрах от Риги на дорогах из-за снега было затруднено движение». (См. галерею Русского TVNET).

Вецаки рады всем

Переполненные электрички везут отдыхающих в Вецаки. Здесь, оказывается, все работает - кафе, известная шашлычная возле пляжа, бесплатные туалеты на пляже (в Юрмале это удовольствие стоит 30 евроцентов). И кто мог подумать, что открывать пляжный сезон с комфортом надо в Вецаки?