ВИДЕО: Как стадион «Даугава» выглядит после реконструкции

Опробовать спортивную инфраструктуру стадиона первыми смогут легкоатлеты у которых на 29 мая намечены Международные соревнования по легкой атлетике «Рижский кубок 2018», а 2 и 9 июня сборная команда Латвии по футболу проведет здесь проверочные матчи с командами Эстонии и Азербайджана. В июле обновленный стадион примет участников и зрителей гала-концерта Праздника песни и танца «Земля Мары».

«С точки зрения инфраструктуры, стадион Даугава в настоящее время является лучшим стадионом в Латвии, где зрители смогут наиболее комфортно смотреть игры», - на пресс-конференции в четверг заявил Эдгарс Пукинскис, исполнительный директор Федерации футбола Латвии (LFF) который 1 июня станет генеральным секретарем LFF.

Это один из немногих объектов, строительство которого не превысило размер запланированного финансирования - 10,7 млн евро.

На стадионе «Даугава» появился лифт. В рамках перестройки западной трибуны реконструированы внутренние помещения площадью более 5000 кв. м, включая тренировочные, танцевальные и тренажерные залы, физиотерапевтический и медицинский кабинеты, помещения для допинг-контроля, конференц- и выставочный залы, рекреационную зону, ВИП-помещения и медиацентр.

Спортивная инфраструктура стадиона «Даугава» будет соответствовать 4-й категории стадионов Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) и 2-й категории Международной федерации легкой атлетики.

Строительные работы были выполнены за 13 месяцев.

Строительство южной и северной трибун и реконструкция западной трибуны - первый этап крупномасштабной реконструкции стадиона «Даугава».

Следующие этапы предусматривают до 2022 года полностью перестроить спортивную инфраструктуру стадиона и превратить его в современный многофункциональный культурно-спортивный квартал. Проект финансируется из Европейского фонда регионального развития, средств самоуправления, государственных и частных средств. Общая сумма финансирования превышает 62 млн евро.