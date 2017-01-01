Беспредел с шашечками: Из аэропорта «Рига» до Юглы довезли за 70 евро

Рижанка Инта написала в соцсети Facebook о своем недавнем негативном опыте пользования услугами такси в рижском аэропорту. За поездку от летной гавани до Пурвциемса с женщины взяли 44,74 евро (!). Такси было ранее неизвестной Инте фирмы. Но, это еще цветочки. Потому, что другая пользовательница сообщила, что на днях в латвийскую столицу прилетел папа, который не был в Риге некоторое время и он за шашечки заплатил 70 евро - от аэропорта «Рига» до Юглы.

«Папа не был в Риге месяц и подумал, что у нас тарифы изменились и не стал спорить. В такси airBaltic он не сел потому, что очередь была большая, - рассказала дочка обманутого отца-пассажира, а поехал на машине неизвестной фирмы. - Сегодня я позвонила в Департамент сообщения Рижской думы и оказалось, что

таких заявлений-жалоб уже масса с цифрами - посадка 15 евро, километраж - 2 евро.

И у папы такая же цена за километр. Буду писать заявление. И это происходит летом, когда наплыв туристов!».

Вызывая такси по телефону, из аэропорта до Плявниеков или Пурвциемса можно доехать за 7-10 евро.

Напомним, что в 2017 году административный суд решил, что ко всем таксомоторным компаниям в аэропорту должны применяться одинаковые условия, и пропускная система была отменена, а барьеры демонтированы, что вызвало недовольство таксистов и пассажиров.

Это принесло с собой хаос и увеличение количества жалоб на качество услуг.

Наблюдались и конфликты между таксистами, даже с вмешательством полиции.

Сейчас услуги такси в аэропорту может оказывать любая фирма, имеющая лицензию Марупской думы.