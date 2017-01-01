Конституционный суд отказал школьнику рассмотреть дело о напряженном графике экзаменов

Активный двенадцатиклассник 6 средней школы Вентспилса Никита Ковалев выступил против напряженного графика экзаменов в 2017/2018 учебном году. Школьника не устраивали два экзамена подряд - 21 и 22 мая. По его мнению, при таком распорядке нет возможности ни качественно подготовиться, ни передохнуть.

По информации lsm.lv, с этим вопросом Ковалев обращался и в Омбудсмен, и в Министерства здравоохранения и образования, а также другие госучреждения.

Помимо этого, он обратился и в Конституционный суд. Однако последний отказался открывать дело по проверке соответствия графика экзаменов Конституции Латвии, подтвердили в суде.

Омбудсмен в свою очередь ранее раскритиковал такой подход и призвал МОН обратить внимание на этот вопрос и продумать такой график, при котором экзамены не проходят два дня подряд.

Ковалев также разместил свою идею на портале коллективных инициатив Manabalss.lv.

Инициатива Ковалева на manabalss.lv!

Школьник отмечает, что ни в Законе об образовании, ни в Законе о порядке государственных проверок не сказано, что между школьными или государственными контрольными должен быть минимальный перерыв хотя бы в один день. Именно поэтому он выступил с такой инициативой, чтобы в последующие годы необходимые поправки были закреплены законодательно.