«Я просто тестировал новые шины!». В Видземе водитель гнал 210 км/ч вместо разрешенных 90

За прошедшие несколько месяцев полиция фиксировала много случаев вопиющего превышения скорости, сообщают в Управлении Госполиции Видземского региона.

Так, 28 мая в 19.45 в Стренчской волости на шоссе Инчукалнс-Валмиера-Эстония водитель 1984 г.р. ехал со скоростью 210 км в час в том месте, где разрешено 90 км. Мужчина признался, что нарушил скоростной режим, так как тестировал новые покрышки.

«Меня действительно удивляет поведение подобного рода, - говорит представитель Видземского регионального управления Госполиции Янис Лукс. - Это угроза не только собственной жизни, но и окружающих».

Он отметил, что грубо нарушают правила и в жилой зоне. 18 мая работники полиции зафиксировали автомобиль, передвигавшийся со скоростью 117 км в час в жилой зоне.

«Рассказ не о штрафах, а об угрозе. Если бы на дорогу выбежали дети или выехал велосипедист? На такой скорости невозможно отреагировать, я не говорю о том, чтобы вовремя остановить машину» , - заявил Лукс.