«Это было ужасно!». Рижанин рассказал, как поехал отдыхать на Кипр и едва выбрался из местной тюрьмы

Спонтанная идея, которая прератилась в полное стрессовых переживаний приключение. Так вкратце можно описать отпуск Яниса (назовем его так) на Кипре. Рижанин рассказал о своих приключениях нашему порталу.

Янису 26 лет, этом молодой человек работает в финансовой сфере. С момента, как он вернулся в Латвию, прошла неделя. Все произошедшее теперь, по истечении времени, рассказывает как анекдот, с улыбкой.

Город приведений

Компания из трех друзей - два парня и девушка - прочитали, что Кипр разделен на две части. Захотелось посмотреть, как выглядит северная часть острова.

«Узнали, где находится та запретная зона, которая в 70-ых годах была заброшена. Там никого нет вот уже 40 лет. Арендовали машину, отправились в дорогу. «Приехали на то место, видим, что ограждения вроде и нет.

В интернете было много фотографий, подумали, раз другие гуляют, нам тоже можно идти».

И вправду никого не оказалось. Попали на место, обнесенное старым забором. Самой интересной оказалась гостиница и церковь.

«В церковь не смогли войти, а вот в гостинице много чего интересного сохранилось. Сломанные шкафы... В центре здания растет дерево... Это был как город приведений».

А потом наши туристы увидели человека в гражданской одежде. Компания подумала, что это такой же турист и отправилась дальше. «Гуляем дальше, опять видим того же человека,

подошли к нему поближе, а он смотрит на нас большими глазами и начал кричать что-то на турецком языке.

Не поняли, что он хочет от нас, взял телефон и начал кому-то звонить. Тогда стало понятно, что надо бежать оттуда», - вспоминает Янис.

«Come, come. No problem!»

В тот момент они не смогли вспомнить где точно находится выход, поэтому было решено спрятаться, переждать какое-то время и выйти.

"Спрятались. Ждем. Слышим, что он уже не один - там человек 15-20, которые начали бродить, что-то кричать на своем языке, слышали двигатели машин. Нас увидели спустя полчаса. Сердце билось ненормально, мы в шоке, не знаем, что делать. Они не были рассержены, даже рады. Сказали «Come, come, no problem!» (идите, идите, нет проблем). Компания последовала за мужчиной на выход, где всех ждали три автомобиля с одетыми в военную форму людьми.

"Начали спрашивать, кто мы, откуда, что здесь делаем. Сказали, что не знали, что здесь все так серьезно, просто туристы, а они все время повторяли No problem, don't worry. Посадили в машину и заставили показывать то место, через которое попали на территорию. Показали. Сказали, что нет никаких запрещающих знаков, поэтому вошли. Они предложили - поехали на нашу базу, поговорите с боссом и тогда пойдете домой.

Позже узнали, что "вломились" на территорию военной базы, которую охраняет турецкая армия.

Люди в форме не очень хорошо знали английский, поэтому до конца понять суть проблемы наши люди не смогли.

Вся вина - на нашей девушке

Латвийцев допрашивали полчаса. Главный вывод беседы - «то, что вы сделали - это очень плохо». Скоро домой не получилось попасть: свою версию нам нужно было донести и до местной полиции.

«Они сказали сначала - надо сфотографировать, чтобы понять как легко можно попасть внутрь базы. Сфотографировали и нашу машину. Потом отвели в участок. Они сказали, чтобы мы написали чистосердечное признание, рассказали как все было, дело будет закрыто и пойдем домой. Написали, выразили сожаление, что так получилось. Потом пришел начальник участка и сказал написать еще одно заявление, но теперь - каждому отдельно.

Он пытался нас заверить, что именно девушка была зачинщицей всего происходящего. Мы, конечно, отпирались.

Они задавали такие вопросы, что складывалось ощущение, что хотят подловить на лжи», - вспоминает Янис.

Потом у задержанных отняли телефоны и паспорта. Позвонить также не разрешили. «Спросили, во сколько нас отпустят, отдадут машину. А начальник говорит - какой домой? А суд? Сказал, что мы совершили серьезное преступление, что мы, возможно, шпионы и все это нужно проверить».

«Какие five years?»

Переговоры длились до полуночи, а затем друзей отправили в камеру: закрыли каждого в отдельной. "Нам дали 2 одеяла, которые воняли. Это было ужасно. Утром узнали, что мы, двое парней, можем гулять по коридору друг другу в гости, а наш подруга останется взаперти «в целях безопасности».

"Пришли охранники, мы рады им, ночь была ужасной. Думали, что отдадут вещи и пойдем домой. Они сказали - никаких вещей, следуйте за нами. Мы вышли, нам надели наручники, усадили в машину и повезли. Они сказали - дело не закончено, поедем в суд, будем просить дополнительный день, чтобы закончить это дело.

Парни попросили адвоката, но все без результатов.

В суде им зачитали обвинение: «Серьезное преступление, до 5 лет лишения свободы».

В тот момент запаниковали: Нас же обещали отпустить домой, какие 5 лет?

Все трое вернулись обратно в полицейский участок: «Поняли, что нельзя сидеть сложа руки, надо что-то делать и думать, как выбраться. Начали разговаривать с сокамерниками. Нашелся один - какой то бывший участник мафии. Он сказал, что поможет, познакомит с адвокатом. Этот план удался, мы попросили у него помощи, и он сказал, что не оставит латвийцев».

Сойти с ума за месяц

«Остались в участке еще на день. Нас не кормили. Приходилось самим добывать еду. Сначала давали другие заключенные. Тот же «мафиози» договорился с охраной, что они возьмут деньги из наших кошельков, сходят в магазин и купят нам еду. Затем нас повели на второй суд. Адвокат сказал, что скорее всего компания проведет за решеткой месяц. В суде решили оставить нас еще на 7 дней!».

"В тюрьме было очень скучно. Там нормальный человек сойдет с ума. Делать нечего, контингент ужасный.

Правда, кормили хорошо: мясо, салаты, пирожные. Большинство заключенных относили по-дружески. Это был сюрприз. Это стереотип - все, мол, злые, бьют и унижают каждый день - не было такого, все было наоборот - так как мы были новенькие все готовы помочь.

"Через 5 дней, проведенных в тюрьме, наши родственники узнали, что произошло и пытались вытащить нас оттуда. Писали в Facebook, звонили в разные посольства (девушка была гражданкой Польши). В латвийском посольстве сказали - мы ничего не можем сделать. В посольстве Польши обещали помочь.

Благодаря этой акции латвийцы выбрались на 2 дня раньше.

«Наша неофициальная версия - с нами не захотели возиться только из-за политической ситуации, не хотели больших проблем. Смешно, что нас назали шпионами»

Ценить каждый миг простого дня

"Когда освобождали, отдали паспорта и один мобильный телефон, в котором не было ни одной фотографии.

«Хотелось домой очень и не видеть никогда этот проклятый остров!

Освободились и первое что сделали - напились! Купили виски, да... Приехав домой думали, что не заснуть по ночам...

На работе, конечно, рассказал как все было. Теперь уже все посмеялись - когда ухожу с работы шутят - ты только не пропадай! Начальница сначала сердилась, что пропустил столько работы, но потом поняла все»

Когда диктофон уже был выключен Янис признался: «Теперь очень ценю свою каждодневную рутину...»