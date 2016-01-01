Призывы «Отдайте нам солнце! Отдайте нам Эдгара!» не помогли, IT специалист Vairāk saules остается под арестом

Сегодня, 27 июня, Рижский окружной суд оставил в силе избранную меру пресечения в виде ареста для IT специалиста сети ресторанов Vairāk saules Эдгара Штромбергса.

Адвокат Штромбергcа Марек Халтурин отметил, что суд не принял во внимание, что за его подопечного могут поручиться несколько известных в обществе людей. Также адвокат заявил, что обвинение не обосновано и его клиент вины не признает.

Примененную меру пресечения суд пересмотрит через два месяца, пояснил адвокат.

Во время заседания суда под его окнами проходил пикет в поддержку Штромбергса.

По наблюдениям агентства LETA, его посетили около 60 человек. На плакатах значились лозунги: «Свободу Эдгару», «Справедливость для солнца», «Отдайте нам солнце! Отдайте нам Эдгара. Отдайте нам кассовые аппараты!».

Комментируя решение суда, совладелец «Vairāk saules» Мартиньш Калниньш отметил, что это, конечно, шок и воздержался от каких-либо высказываний, пока не ознакомится с решением суда более детально. Он настаивает, что под арестом держат невинного человека.

Адвокат в свою очередь высказался, что суд применил такую меру пресечения, так как, по мнению суда, Штромбергс может навредить следствию.

Как сообщалось, в конце мая был начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов Vairāk saules искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.