В секту через детский кружок: как вербуют латвийских подростков

«Если бы наша страна вторглась в другую страну, то сочувствовали бы вы тем её гражданам, которые отказались от военной службы из-за своих убеждений?». Вне зависимости от того, как вы ответите на этот и подобные вопросы, «специалисты» Центра дианетики диагностируют у вас серьезные проблемы, исправить которые можно лишь посещая психотренинги. За подобными семинарами и курсами стоит секта со всеми характерными признаками - подавлением воли, манипуляциями и стремлением контролировать все сферы жизни своих последователей. В рамках проекта «Осторожно, секты» Русский TVNET рассказывает о тренингах личностного роста и молодежных и даже детских организациях, имеющих околорелигиозный подтекст и пытающихся манипулировать нашим сознанием.

С тех пор, как я начала ходить в секты, моя жизнь изменилась. Нет, я не обрела духовное просветление, или напротив - не поняла, что нахожусь под влиянием лидеров деструктивных культов. Под «моя жизнь изменилась» я подразумеваю то, что теперь на на моем рабочем столе одна за одной периодически появляются разноцветные брошюры, которые мои коллеги периодически получают на улицах города от представителей тех или иных деструктивных культов.

В понедельник меня ждет «Что принесет будущее?» на обложке газеты «Сторожевая башня вещает царство Иеговы», во вторник - «Ваша семья может быть счастливой», - информативное пособие от той же организации, «Где прячется 90% наших способностей?», - коллега вручает мне пригласительный билет на фильм от Центра Дианетики в четверг.

«Моя родственница уже более 10 лет состоит в «Коралловом клубе», я даже боюсь представить, сколько за это время она потратила денег», - рассказывает коллега, пока мы спускаемся по лестнице.

«Я несколько раз ходила на собрания пятидесятников лет пять назад. А еще, когда я училась в школе, представители какой-то секты приходили к нам проповедовать - пели песни и дарили раскраски с ангелами», - слышу я из динамика телефона, пока пытаюсь припарковаться.

«Ты ходишь в секты? Тогда тебе обязательно надо сходить в ту, которая находится напротив моего дома, в Агенскалнсе», - на следующий день получаю смс от знакомой.

Согласно неофициальной статистике, около 15% жителей Латвии либо являются членами каких-либо деструктивных культов, либо находятся в группе риска.

Светлана Крылова из организации «Антисект» рассказывает профессиональную шутку: «У каждого человека есть свой гуру, и ваше счастье, если вы никогда с ним не встретитесь».

Секты - не только «дома божьи», но и тренинги личностного роста

Когда я решила, что хочу своими глазами увидеть, что происходит в сектах, работающих на территории Латвии, я начала искать околорелигиозные организации. «Dieva mājas» на ул. Чака, «Atmodas Nams» на ул. Блауманя, «Dieva Ģimene» на ул. Масту, «Pestīšanas Armija» и «Dieva valstība» на ул. Бруниниеку, «Dzīvā Ūdens Avots» на ул. Нометню, «Factory 99 Church» на Виенибас гатве, «Iemīlējušies Jēzū» на бульваре Аспазияс, «Labā Vēsts» на ул. Унияс... Это лишь часть деструктивных религиозных культов, которые работают в латвийской столице.

Всего в Латвии действуют более 100 сект, причем сегодня большую опасность, по словам экспертов, представляют те, в центре которых стоит не идея коммуникации с богом, а стремление раскрыть свои профессиональные способности, т.е. так называемые тренинги личностного роста.

Крылова рассказывает: «По сравнению с 90-ми годами религиозные секты стали «вести себя спокойней», а вот у организаторов психотренингов напротив развязались руки.

Эти тренинги действительно опасны. Люди привыкли, что секты - это всем известный Ледяев из «Нового поколения» и «Свидетели Иеговы», которые раздают листовки и стучатся в двери.

Посещая курсы, например, «совершенствования своей женственности», люди даже не подозревают, что могут быть вовлечены в деструктивный культ. На этом и держится работа подобных организаций».

В качестве примера Крылова приводит мужские курсы, не так давно проходящие в Риге, где собравшимся внушали, что единственный способ достичь успеха в карьере и личной жизни - длительное участие в конкретном тренинге, стоимость которого составляет трёхзначную сумму.

«На таких мероприятиях используются обычные психологические техники, которые «продаются» за очень большие деньги. После посещения у многих появляется психологическая зависимость — необходимо проходить этап за этапом, подниматься на новые уровни, становиться «платиновым экспертом» и т.д. Я признаю, что одновременно с подобными культами в Латвии есть и нормальные, полезные тренинги, однако выбирать их следует особенно тщательно», - объясняет представитель «Антисект».

«Нужно ли вам сделать определённое усилие, чтобы задуматься о самоубийстве?»

Еще один из наиболее опасных деструктивных культов Латвии - Центр дианетики и секта саентологии. Своих последователей лидеры организации ищут, предлагая пройти Оксфордский тест анализа личности, который к одноименному учебному заведению не имеет никакого отношения.

«Каков ваш настоящий уровень общения? Почему вы иногда не можете справиться с расстройствами или давлением, оказываемым на вас другими людьми? Что мешает вам быть более эффективным? Каков ваш уровень ответственности?», - гласит реклама, призывающая пройти тест, состоящий из 200 вопросов, начиная с безобидного «Хорошо ли вы спите?», и заканчивая достаточно странными вопросами:

«Если бы наша страна вторглась в другую страну, то сочувствовали бы вы тем её гражданам, которые отказались от военной службы из-за своих убеждений?», «Помешает ли вам охотиться или ловить рыбу мысль о причинении боли животным или рыбам?»,

и даже «Нужно ли вам сделать определённое усилие, чтобы задуматься о самоубийстве?».

Крылова рассказывает - вне зависимости от того, как вы ответите на перечисленные вопросы, «специалисты» выявят у вас достаточно серьезные отклонения, о чем тут же сообщат, позвонив по телефону, который необходимо ввести в форму при выполнении теста. Центр Дианетики является своеобразным связующим звеном с церковью саентологии, идеология которой базируется на разного рода околонаучных, псевдонаучных и религиозных идеях, ориентированных на людей, стремящихся к карьерному росту и желающих стать успешными.

Одна из последовательниц секты рассказывала латвийским журналистам о своём опыте посещения Центра Дианетики: «Я участвовала в разных тренингах. Один из них на первый взгляд казался абсолютно бессмысленным - например,

меня сажали напротив стенки, и я должна была минут двадцать смотреть в одну точку и читать с листа на первый взгляд бессмысленный набор слов.

На самом деле смысл слов, их последовательность и звучание направлены, предполагаю, чтобы вложить в голову человека определенный код… К концу сеанса начинала смеяться без причины».

Секта саентологии, по разным оценкам, имеет более миллиона последователей по всему миру. Два года назад ответвление этого движения попало в поле зрения Министерства образования и науки Латвии - представители общества Laimes kalve, тесно связанное с сектой саентологов, читали в латвийских школах лекции - в том числе ученикам начальных классов. Внимание компетентной структуры привлекли материалы «Дорога к счастью» - представители министерства пришли к выводу, что их содержание тенденциозно, ненаучно и не предназначено для детей.

«Дети - наше все»

Своих последователей среди подростков, в том числе несовершеннолетних, ищут и другие организации. Так, например, духовный центр Prieka Vēsts в конце июня этого года провел летний молодежный фестиваль, на котором выступали музыкальные группы и диджеи. Кроме того, организация регулярно проводит курсы, тренинги и семинары для детей и подростков. «Мы ­счастливая молодёжь. Мы наслаждаемся той свободой, которую мы имеем с Богом каждый день», - написано в разделе «Молодежное служение» на сайте организации.

Иногда о том, что на ребенка оказывается влияние сект, нетрадиционных религий и прочих деструктивных культов, родители узнают не сразу.

Читатель TVNET, пожелавший остаться анонимным, рассказал об опыте своей семьи:

«Моей дочери 11 лет, около полугода назад она начала танцевать хип-хоп в одной из столичных студий, занятия в которой стоят 60 евро в месяц. Прежде чем отправить туда ребенка, я изучил домашнюю страницу организации - там не было никакой информации о том, что это околорелигиозное заведение. Единственное, что могло насторожить — в разделе, где была описана квалификация педагогов, было сказано,что преподаватели учились в Норвегии, в организации Jesus Revolution.

Музыкой, под которую моя дочь и другие дети, посещающие секцию, стали учить один из первых танцев, стала христианская рэп композиция «Not today, satan» («Не сегодня, сатана»), текст которой, на мой взгляд, достаточно агрессивен. Многие родители, возможно, даже не обратили на это внимание, однако, я считаю, что это один из способов, как подобные организации начинают манипулировать детским сознанием.

Дальнейшие события лишь подтвердили мои догадки - в общем чате, где переписывались родители детей, посещающих танцевальную студию, сообщили, что скоро состоится большой концерт воспитанников студии, а само мероприятие будет с «религиозной направленностью». Я сходил на концерт — практически все музыкальные композиции, под которые выступали подростки, имели религиозный и околорелигиозный подтекст - Jesus Jump («Прыжок Иисуса»), Good Good Father («Хороший хороший отец») и т.д.

В конце выступления на экране появилась надпись «Jesus Is The Answer» (Иисус — это ответ).

Механизм воздействия таков: подростки, посещающие кружок, начинают дружить, потом их приглашают в летние лагеря - мы, родители, не знаем, что там происходит и какие манипуляции там проводятся. У меня был опыт с баскетбольной школой, тренер которой организовал спортивный лагерь, где помимо баскетбольных занятий проводились также семинары «развития личности», за которыми, к сожалению, стоят определенные религиозные организации.

Все подростки живут в социальных сетях. Их тренер, на которого они подписаны, регулярно публиковал на своей странице Facebook записи подобного содержания: «Спасибо за игру! Так держать! Бог с нами». На подростков постепенно, как бы между прочим, оказывается воздействие, призывы верить в Бога и вступать в подобные организации. Сам тренер, разумеется, может верить во что угодно, однако он не имеет права навязывать свои убеждения подросткам».

Напоминаем, в рамках проекта «Осторожно, секты!» Русский TVNET рассказывает о том, что происходит за закрытыми дверями «духовных центров». Новая публикация - уже на этой неделе.

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами религиозных культов, сект и связанных с ними мошенников, и Вам есть, что рассказать, пишите на viktorija.puskele@co.tvnet.lv