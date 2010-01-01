Жителей приграничья пустят в Россию без штампов в паспорте

Соглашение о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Латвии об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий от 20 декабря 2010 года было подписано 14 ноября 2017 года в Риге.

Отмечается, что вносимые изменения предусматривают снятие ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение года и отказ от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации соглашения о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и Латвийской Республики от 20 декабря 2010 года» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится на сайте российского правительства.