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Жителей приграничья пустят в Россию без штампов в паспорте

LETA
Фото: Ivars Soikāns/LETA

Правительство России одобрило поправки к российско-латвийскому соглашению об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий, сообщается на сайте российского правительства.

Соглашение о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Латвии об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий от 20 декабря 2010 года было подписано 14 ноября 2017 года в Риге.

Отмечается, что вносимые изменения предусматривают снятие ограничений по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение года и отказ от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации соглашения о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и Латвийской Республики от 20 декабря 2010 года» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», - говорится на сайте российского правительства.

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