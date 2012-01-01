Жители переплатили за вывоз мусора 3,6 млн евро; теперь кубометры поделят на тонны

Еще в 2015 году Госконтроль, проверив утилизацию отходов в ряде городов и краев, обнаружил, что за два с половиной года - с 1 января 2012 года по 30 июня 2014 года - жители 44 самоуправлений переплатили за эту услугу около 3,6 млн евро. Из этой суммы 2 076 380 евро переплачено из-за того, что жители получили счета за кубометры собранных и вывезенных бытовых отходов, а доставленные на мусорные полигоны отходы учитываются в тоннах, пишет Latvijas avīze.