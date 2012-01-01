Жители переплатили за вывоз мусора 3,6 млн евро; теперь кубометры поделят на тонны

Еще в 2015 году Госконтроль, проверив утилизацию отходов в ряде городов и краев, обнаружил, что за два с половиной года - с 1 января 2012 года по 30 июня 2014 года - жители 44 самоуправлений переплатили за эту услугу около 3,6 млн евро. Из этой суммы 2 076 380 евро переплачено из-за того, что жители получили счета за кубометры собранных и вывезенных бытовых отходов, а доставленные на мусорные полигоны отходы учитываются в тоннах, пишет Latvijas avīze.
Компании по утилизации отходов теперь должны сделать перерасчет, исходя из того, что 1 кубометр отходов весит 200 кг.
Министерству охраны среды и регионального развития (МОСРР) потребовалось три года, чтобы придумать, как справедливее начислять жителям плату за вывоз мусора. Подготовленный МОСРР проект правил, предусматривающий, что соотношение веса и объема отходов устанавливается взвешиванием контейнеров в местах их опустошения, был включен в повестку вчерашнего заседания правительства, но в последний момент был отложен.
Проект правил предусматривает введение коэффициента, полученного математическим делением кубометров отходов на тонны.