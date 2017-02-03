Латвия бойкотирует военные игры в Сочи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В конце февраля в Сочи пройдут III зимние Всемирные военные игры. Участие в них подтвердили представители 22 стран, однако Латвия решила не отправлять на игры своих спортсменов, пишет Neatkarīga.

Издание отмечает, что решение об участии каждая страна принимает самостоятельно, и многие страны-участницы НАТО подтвердили свое участие. В Сочи поедут военные спортсмены из Болгарии, Франции, Германии, Греции, Италии, Голландии, Словении и Испании. При этом отказались от игр представители из Канады, Норвегии и США.

Как пояснили в Министерстве обороны Латвии, военные бойкотируют игры из-за скандала с допингом и боевых действий на Украине.

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«В связи с действиями России в отношении Украины, мы не рассматриваем возможности участия латвийских военных в спортивных играх, которые будут проходить в Сочи, недалеко от Украины»,

— сообщили в ведомстве.

В играх примут участие около тысячи военнослужащих из стран Европы и Азии, а проходить они будут на объектах, построенных к Олимпиаде 2014 года.

Военные спортивные игры Международная ассоциация военного спорта организует один раз в четыре года. На предыдущих играх во Франции участвовали спортсмены из 40 стран.


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