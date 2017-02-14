Новый посол России: в российско-латвийских отношениях ожидается оттепель

Российско-латвийские отношения не могут вечно находиться в стадии замерзания, поэтому в них ожидается оттепель, считает новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, который встретился сегодня с заместителем спикера Сейма Гундаром Даудзе.

По словам посла, когда отношения между странами достигают определенного «температурного уровня», им ничего не остается, как только улучшаться.

Во время беседы с Даудзе посол указал на некоторые тенденции, свидетельствующие о позитивных изменениях. По словам Лукьянова, нельзя прекратить контакты между людьми или интересы бизнеса.

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«Мы соседи, мы не можем «поменять квартиру», вы не уедете на Сейшельские острова, а у нас с учетом нашей территории вообще нет места для переселения»,

- сказал посол, добавив, что, с точки зрения России, хороший сосед - это даже лучше, чем родственник.

«Следовательно, с определенной точки зрения мы обречены на сотрудничество и мирное сосуществование», - сказал посол России, призвав искать сферы, в которых между странам нет системных противоречий.

Председатель Сейма Инара Мурниеце с Лукьяновым не встречалась, потому что сегодня у нее была предусмотрена встреча с украинским послом Евгением Перебийнисом. Лукьянов в этой связи отметил, что может только сожалеть об этом.

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