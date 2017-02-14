Новый посол России: в российско-латвийских отношениях ожидается оттепель

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов
 

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов. Фото: Ieva Makare / LETA

Российско-латвийские отношения не могут вечно находиться в стадии замерзания, поэтому в них ожидается оттепель, считает новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, который встретился сегодня с заместителем спикера Сейма Гундаром Даудзе.

По словам посла, когда отношения между странами достигают определенного «температурного уровня», им ничего не остается, как только улучшаться.

Во время беседы с Даудзе посол указал на некоторые тенденции, свидетельствующие о позитивных изменениях. По словам Лукьянова, нельзя прекратить контакты между людьми или интересы бизнеса.

Реклама

«Мы соседи, мы не можем «поменять квартиру», вы не уедете на Сейшельские острова, а у нас с учетом нашей территории вообще нет места для переселения»,

- сказал посол, добавив, что, с точки зрения России, хороший сосед - это даже лучше, чем родственник.

«Следовательно, с определенной точки зрения мы обречены на сотрудничество и мирное сосуществование», - сказал посол России, призвав искать сферы, в которых между странам нет системных противоречий.

Председатель Сейма Инара Мурниеце с Лукьяновым не встречалась, потому что сегодня у нее была предусмотрена встреча с украинским послом Евгением Перебийнисом. Лукьянов в этой связи отметил, что может только сожалеть об этом.

Еще по этой теме
Путин назначил Евгения Лукьянова новым послом РФ в Латвии

Путин назначил Евгения Лукьянова новым послом РФ в Латвии

Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Ригу

Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Ригу


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 730 EUR

reklama.vesti.lv

Voulez-vous по-рижски: когда шкаф ее мамы важнее романтики Wo&Men

Voulez-vous по-рижски: когда шкаф ее мамы важнее романтики

Астрономы: Солнечное затмение произойдет 26 февраля Hi-Tech

Астрономы: Солнечное затмение произойдет 26 февраля

Горячее видео Наташи Королевой и Тарзана в День влюбленных Showbiz

Горячее видео Наташи Королевой и Тарзана в День влюбленных

Алена Водонаева взбудоражила Сеть голой грудью Showbiz

Алена Водонаева взбудоражила Сеть голой грудью

Nokia готовится представить преемника легенды 3310 Hi-Tech

Nokia готовится представить преемника легенды 3310

Латвия

TVNET спрашивает

Чего ты ждешь от погоды в ближайшее время? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI/-U IEPAKO ...
FULL-STACK DEVELOPER
FULL-STACK DEVELOPER
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 