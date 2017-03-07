Роберт Зиле: в Европе «нескольких скоростей» Латвия будет не в первой группе

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, скорее всего, будет отстаивать идею Европы «нескольких скоростей», и Латвию в первую группу не попадет. Такое мнение в передаче «Утренняя панорама» высказал депутат Европарламента Роберт Зиле.

По словам Зиле, Брюсселю сейчас важно продемонстрировать, что и после ожидаемого в 2019 году Brexit Евросоюз устоит, поэтому Юнкер предложил лидерам стран ЕС «Белую книгу», в которой описана тактика после ухода Великобритании.

Президент Еврокомиссии отстаивает Европу «нескольких скоростей», где наибольшое внимание будет уделяться Франции, Италии и Германии, создающим ядро ЕС, рассказала Зиле. Остальные страны Евросоюза, скорее всего, будут занимать второстепенное положение.

В связи с этим Зиле считает, что лучшей тактикой будет – делать меньше, но лучше.

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Как известно, на прошлой неделе Юнкер раскрыл свои планы спасения ЕС, предупредив, что Евросоюзу теперь надо писать «новую главу», считаясь с запланированным на 2019 год Brexit.

Президент Еврокомиссии представил пять «путей к единству» – лидерам ЕС нужно будет обсудить их 25 марта на особом саммите в Риме, посвященном 60-летию основания блока. Среди предложений есть идея свести Евросоюз до уровня только единого рынка и создать Европу «нескольких скоростей», в которой страны с общими взглядами смогут реализовать свои планы, даже если остальные с ними не согласны.

План уже вызвал сопротивление стран Восточной Европы, опасающихся, что Германия и Франция оттолкнут их в сторону в решении таких вопросов, как иммиграция. Высказывалось и недовольство самим моментом публикации Юнкером планов – совсем незадолго до важных выборов в Нидерландах, Франции и Германии.

Другой вариант предусматривает концентрацию на едином рынке ЕС, чтобы таким образом положить конец кризису евро.

Еще есть сценарии игнорирования евроскептиков и движения к полной федерализации Европы, а также уменьшения поле влияния ЕС, в этом случае менее важные вопросы предполагается передать в ведение стран-участниц ЕС.

Не исключил Юнкер и сохранение статус-кво, чтобы страны ЕС стремились к большему единству, но одновременно это будет означать больше споров по таким вопросам, как иммиграция.

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