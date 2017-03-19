Мамыкин: не вижу никакого смысла в существовании НАТО

Андрей Мамыкин
 

Андрей Мамыкин. Фото: Evija Trifanova / LETA

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин («Согласие») не видит никакого смысла в существовании НАТО, заявил он в интервью агентству ЛЕТА.

«Политически это очень интересная организация, но механизм просто не работает. Он не приносит результатов. И с военной точки зрения НАТО не сумело разрешить ни одного кризиса. НАТО не помогла Ираку и его народу. НАТО не помогла Афганистану, ничего не сумела сделать в Центральноафриканской Республике, Ливане, а теперь и в Сирии. Я не скажу, что НАТО надо «закрыть» уже завтра, но организации нужны серьезные реформы», - сказал политик.

Он сомневается и в целесообразности отправки сил союзников в страны Балтии для укрепления их обороны.

Реклама

«Мы пытаемся «по дешевке» решить проблему возможной войны между Россией и Латвией, Россией и НАТО. Но я не хочу жить в условиях войны и поэтому хочу развивать дипломатию, чтобы войны не было», - заявил Мамыкин.

Еще по этой теме
Мамыкин передал слова президента Сирии Ринкевичу: влез на дерево и не знает как слезть

Мамыкин передал слова президента Сирии Ринкевичу: влез на дерево и не знает как слезть

Мамыкин: если ненадолго забыть об оккупации Крыма, это улучшило бы экономическую ситуацию

Мамыкин: если ненадолго забыть об оккупации Крыма, это улучшило бы экономическую ситуацию

«Согласие» не будет оценивать визит Мамыкина в Сирию, так как это была «частная поездка»

«Согласие» не будет оценивать визит Мамыкина в Сирию, так как это была «частная поездка»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 269000 EUR

reklama.vesti.lv

Пэрис Хилтон полностью обнажилась и покрасилась в золотой цвет Showbiz

Пэрис Хилтон полностью обнажилась и покрасилась в золотой цвет

Диетологи назвали новую норму овощей и фруктов Wo&Men

Диетологи назвали новую норму овощей и фруктов

Биологический отец старшего сына Джоли заявил о правах на него Wo&Men

Биологический отец старшего сына Джоли заявил о правах на него

В Сьерра-Леоне найден один из самых крупных в мире алмазов Hi-Tech

В Сьерра-Леоне найден один из самых крупных в мире алмазов

"Пышная Бейонсе" учит девушек plus size одеваться смело и ярко Wo&Men

"Пышная Бейонсе" учит девушек plus size одеваться смело и ярко

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 