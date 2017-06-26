Генерал НАТО: в инцидентах над Балтийским морем нет враждебности, но они все же опасны

В связанных с российскими военными самолетами инцидентах над Балтийским морем нельзя найти откровенной враждебности в отношении НАТО, но они все же опасны, сказал глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.

«Мы не заметили до сих пор в большинстве подобных инцидентов откровенно враждебного отношения к НАТО», - сказал чешский генерал в организованной изданием «Politico» публичной дискуссии.

По его словам, НАТО рассматривает маневры российских военных самолетов как непрофессиональные действия, которые из-за нарушения правил могут привести к инцидентам.

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Подобные инциденты происходят не только над Балтийским, но и над Черным морем, а также вблизи границ Сирии, отметил Павел.

«Всегда есть риск, когда две военные силы, которые не являются друзьями, оказываются слишком близко друг к другу», - отметил Павел, по словам которого, альянс занимается созданием вместе с Россией механизма, который позволил бы предупреждать и решать происходящие в подобных ситуациях инциденты.

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