Путин, Трамп и Латвия: фантастически-опасный сценарий политолога

Исследователь Института внешней политики Латвии Мартиньш Хиршс, оценивая итоги встречи в Гамбурге на саммите G20 президентов Путина и Трампа, объясняет, почему ими в гораздо большей степени может быть довольна российская сторона. Он также рассказал Русскому TVNET, какие опасные последствия может иметь для Латвии фантастический сценарий развития отношений между Россией и США.

Путин загнал Трампа в определенный тупик

- Конечно, и президент России Путин, и глава российского МИД Лавров очень опытны в дипломатии, поэтому они подготовились к встрече лучше, чем Трам и госсекретарь США Тиллерсон, допустившие несколько дипломатических ошибок. Сначала они заявили, что будут какие-то серьезные переговоры по поводу кибербезопасности, - позже Трамп это заявление отозвал. Тиллерсон сказал, что США есть чему поучиться у России в плане действий в Сирии, за что позже подвергся резкой критике.

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Также, очень странно, что после встречи не было совместной пресс-конференции, не было некоего официального послания своим аудиториям. Не буду дальше перечислять всем известные детали. Резюмируя, скажу лишь, что по моему мнению, эти переговоры и их итог стали достижением для России и поражением для США. Россия добилась того, что только с США обсуждает сирийский вопрос. И дело здесь даже не в самих действиях в Сирии, а в том, что

тем самым Путин выходит из дипломатической изоляции, в которую попал после событий в Крыму и на востоке Украины.

Это значительно улучшило рейтинг и имидж Путина в самой России.

Во-вторых, Путин в определенном смысле загнал Трампа в политический тупик. Я имею в виду вопрос о вмешательстве России в американские выборы. Трамп особо не настаивал на признании Кремлем этого вмешательства, ведь если бы это случилось,

то тогда стала бы сомнительна легитимность самих выборов и избрания Трампа.

США и Европа: две тональности в разговоре с Россией

- То, как с Россией разговаривает Трамп очень отличается от того, как это делает Европа. Трамп, пожалуй, первый президент США со времен «холодной войны», которые не говорит с российским лидером о правах человека и демократии в России. Все, о чем говорит новый президент США — это западная цивилизация, которая совместными усилиями должна бороться с исламским радикализмом.

Европа же говорит о демократических ценностях, которых нет в России. За примером ходить далеко не нужно: в течение последних месяцев в России более тысячи человек отправлены в тюрьму только за то, что участвовали в акциях протеста. То есть,

мы наблюдаем два разных подхода к России: прагматичный со стороны США, и традиционный со стороны Европы.

Если мы посмотрим на то, что США делают в нашем регионе, то никаких фундаментальных изменений не наблюдается и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Трампу нравится вооружение, он увеличил расходы на оборону. Силы НАТО есть и будут здесь, в этом вопросе Трамп ничего не меняет.

«...Ну а парочку лет санкций можно и потерпеть»

- Мне еще не совсем ясно, улучшатся ли после гамбургской встречи отношения между США и Россией. Ведь Тиллерсон заявил, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Восточной Украины.

Если же допустить фантастический сценарий и предположить, что Россия и США начнут как-то не критически сотрудничать по разным вопросам, то для Путина это может стать сигналом: с помощью небольшой агрессии можно продолжать оказывать влияние на соседние государства, отбирать у них часть территорий, ну а парочку лет санкций за все это можно и потерпеть.

Для Латвии это очень опасный сценарий, к счастью, пока фантастический. Но если в будущем США и ЕС будут расколоты, то…

Какими для Латвии являются идеальные отношения между Россией и США? Важно, чтобы Россия стала демократической страной, а США не использовали так много свои вооруженные силы по всему миру. Но это такой, слегка утопический сценарий.

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