Смилтенс оставил должность председателя фракции «Единство»

Эдвард Смилтенс
 

Эдвард Смилтенс. Фото: Ieva Čīka / LETA

Заместитель председателя партии «Единство» Эдвард Смилтенс ушел сегодня с должности председателя фракции. Об этом политик сообщил в фейсбуке.

Он временно приостанавливает и выдвижение своей кандидатуры на пост председателя «Единства» на съезде партии 19 августа.

Смилтенс недоволен тем, что на должность главы партии обсуждаются две кандидатуры - его и руководителя фракции Солвиты Аболтини. «У нас диаметрально различное представление о дальнейшем развитии партии. Фракция «Единства» должна принять решение о будущем партии и о человеке, которому будет доверено руководство ею», - сказал политик.

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Он уверен, что единственный путь «Единства» - радикальные перемены в партии. Смилтенс добавил, что решение фракции будет определяющим и для его дальнейшего пребывания в партии. «Либо мне будет оказано доверие и я возглавлю партию, либо я уйду», - сказал Смилтенс.

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