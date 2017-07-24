На минувшей неделе истребители НАТО один раз сопровождали самолеты РФ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В заплыве принимала участие не настоящая акула, а только ее симуляция.

На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии патрулирования воздушного пространства Балтийских государств, один раз поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтийским морем.

Как сообщило литовское Министерство обороны, 21 июля истребители НАТО поднялись в небо для опознавания и сопровождения транспортных самолетов «Ан-26» и «Ан-140», летевших над Балтийским морем с континентальной части России в Калининград. Самолет «Ан-26» летел без транспондеров, но следовал летному плану, а «Ан-26» - с выключенным транспондером и соблюдал летный план.

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Миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.

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