«Согласие» покинули 113 членов елгавского отделения

В знак протеста против решения центрального руководства «Согласия» из партии вышли 113 членов ее елгавского отделения, сообщил бывший руководитель отделения, депутат Елгавской думы Ивар Яковелс.

Члены партии таким образом выразили протест против решения объединить два отделения «Согласия» - Елгавское и Елгавского края. Руководителем объединенного отделения стала депутат Сейма Зента Третьяка.

Яковелс считает, что таким решением правление «своеобразно оценило активную и результативную работу отделения, которое третий созыв подряд обеспечивает второе самое большое представительство депутатов в Елгавском самоуправлении».

По мнению Яковелса, решение правления связано с тем, что за день перед первым заседанием Елгавской думы нового созыва из партии решено было за нарушения устава исключить избранного в думу Сергея Столярова. Однако правление «Согласия» восстановило Столярова в статусе члена партии.

Вышедшие из «Согласия» члены елгавского отделения выразили благодарность избирателям, поддержавшим их, и обещали продолжать начатую работу на благо города.

По словам Яковелса, партия утратила свои ценностные ориентиры, и оставаться в ней значило бы обманывать избирателей.

От «Согласия» в Елгавскую думу избрано три депутата - Столяров, Яковелс и Андрей Эйхвалдс.