Кайминьш предложил повесить на стене Кабинета министров надпись «Скотный двор»

В четверг Сейм не поддержал предложение оппозиционного депутата Ивара Зариньша предусмотреть в бюджете будущего года 1200 евро, чтобы снять со стены Кабинета министров надпись «Один закон - одна правда для всех», сообщает агентство ЛЕТА.

Зариньш обосновал это предложение, напомнив о сказанном премьер-министром Марисом Кучинскисом на дебатах в парламенте. Тогда премьер заявил, что в проекте бюджета «нет ни капли популизма». Зариньш с этим не согласен, так как в бюджете не соблюдается ряд требований закона об обеспечении финансирования.

Депутат Артуксс Кайминьш во время дебатов выразил мнение, что это «лучшее предложение во всем бюджете». Однако он не понимает, почему для снятия надписи необходимо выделять финансирование. Кайминьш призвал Зариньша «в субботу, воскресенье просто прийти и вдвоем снять» надпись со здания правительства. По мнению Кайминьша, на место старой надписи следует повесить цитату из книги Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

Дискутия о других предложениях, парламентарий Алексей Лоскутов указал, что подобные призывы Кайминьша «идти и уничтожать зал Кабинета министров содержат признаки преступного деяния - намеренную порчу или уничтожение вещей».