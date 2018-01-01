Рейтинги партий: наибольший прирост - у Нацобъединения и «Единства»

В рейтинге политических партий наибольший рост популярности в феврале пережили объединение «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) и партия «Единство», сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на данные SKDS.

Так, за VL-TB/LNNK в феврале свои голоса были готовы отдать 7,8% опрошенных избирателей, а за «Единство» - 4,6%. В январе рейтинги этих партий были 5,8% и 2,9%, соответственно.

Самой популярной партией остается «Согласие», ее готовы поддержать 21,2% респондентов, что на 0,8% больше, чем месяцем ранее. Второе место в рейтинге удержал Союз «зеленых» и крестьян, однако поддержка партии снизилась с 15,3% в январе до 14,5% в феврале.

Рейтинг Новой консервативной партии в течение месяца не изменился и составил 4,1%, сообщает агентство ЛЕТА. Как отмечает ЛТВ, именно у этих пяти партий есть шансы преодолеть барьер в 5% и получить места в парламенте.

Если считать только ответы уже сделавших выбор респондентов-избирателей, то «Согласие» поддерживают 34,3% опрошенных, СЗК - 23,4%, VL-TB/LNNK - 12,6%, «Единство» - 7,4% и JKP - 6,6%.

Латвийский альянс регионов в феврале готовы были поддержать 2,1% потенциальных избирателей, а партию «KPV LV» - 1,9%.

Стоит отметить, что четвертая часть опрошенных в феврале жителей еще не решила, как голосовать, а чуть более 13% заявили, что в выборах участвовать не будут.