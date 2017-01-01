KNAB проверит, тратил ли Ушаков «на себя» 8 млн евро из денег рижан

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) проверит опубликованную центром расследовательской журналистики Re:Baltica информацию о том, что на содействие популярности мэра Риги Нила Ушакова за три года потрачено по меньшей мере 8 млн евро из денег рижан, сообщила пресс-секретарь БПБК Лаура Душа.

В публикации утверждается, что на увеличение популярности Ушакова за три года из денег рижан потрачено не меньше 8 млн евро. Эти деньги якобы израсходованы на подкуп СМИ, активность молодежи из партии «Согласие», финансирование штатных пикетчиков и активность в соцсетях.

Механизм публичности Ушакова составляют три больших блока, утверждают авторы публикации. Первый - щедрые рекламные договоры с коммерческими СМИ на распространение «Рижских новостей». Второй - сеть активистов лояльных неправительственных организаций, готовых выйти на улицы, когда требуется общественная поддержка. Третий - внушительная сеть социальных СМИ для формирования общественного мнения и критики оппозиции.

Стратегическая цель - создание имиджа Ушакова как успешного и доступного жителям мэра столицы.

Авторы публикации проанализировали деятельность портала «riga.lv», финансирование которого со скромных 322 тыс. евро в первый год в 2017 году (год муниципальных выборов) выросло в девять раз - до 3 млн евро.

Главный продукт портала - видеоматериалы хорошего качества, привлекающие пользователей соцсетей.