Латвия пока не получала предупреждений о высылке ее дипломатов из России

Россия пока не предупреждала Латвию о возможной высылке ее дипломатов, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гинтс Егерманис.

Как сообщалось, российских дипломатов в ответ на отравление двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании нервно-паралитическим газом выслали 18 стран ЕС, в том числе Латвия, а также США, Канада и Украина.

Латвия приняла решение выдворить второго секретаря посольства России и руководителя представительства авиакомпании «Аэрофлот».

Россия объявила, что в ответ высылает 60 американских дипломатов, а также закрывает генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что Москва предпримет симметричные шаги и в отношении других стран.