Премьер больше всего доволен работой министров от Латвийской Зеленой партии

Премьер-министр Марис Кучинскис больше всего доволен работой в правительстве министров от Латвийской Зеленой партии (ЛЗП). Об этом он заявил на съезде ЛЗП, добавив, что сила в единстве партий, входящих в Союз «зеленых» и крестьян (СЗК).

Кучинскис похвалил министра обороны Раймонда Бергманиса, назвав его «профессионалом на своем месте». Он добавил, что не хочет прогнозировать состав правительства после выборов, но считает, что Бергманису надо остаться министром обороны.

Кучинскис поблагодарил министра здравоохранения Анду Чакшу за мужество и способность не сломаться. Для него было бы важно, чтобы Чакша баллотировалась по рижскому списку СЗК, потому что только в Риге можно оценить правильность проводимых в здравоохранении реформ.

Со своей стороны лидер СЗК Аугуст Бригманис, обращаясь к съезду, сказал, что возникнет ощущение недоделанной работы, если СЗК получит в Сейме меньше 30 депутатских мандатов.