Адамович: Латгальская партия на выборах Сейма могла бы стартовать вместе с «Единством»

Латгальская партия на выборах Сейма 13-го созыва могла бы стартовать одним списком с «Единством», сказал агентству ЛETA один из ее лидеров, депутат Сейма Алдис Адамович.

На последних переговорах с «Единством», правда, выяснилось, что отдельные важные для Латгальской партии вопросы в рамках сотрудничества не были приняты во внимание, поэтому дискуссии по ним продолжатся, и окончательное решение о выборе партнера партия планирует принять на съезде, который состоится 18 мая в Прейли.

В качестве альтернативного «Единству» партнера на выборах Сейма Адамович назвал «Объединение регионов».

Возможными кандидатами в депутаты на выборах Сейма в списке Латгальской партии он назвал депутата Лудзенской краевой думы, экс-мэра Лудзы Алину Генделе, депутата Даугавпилсской краевой думы Янину Курсите и руководителя центра здоровья и социальных услуг «Дагда», бывшего председателя Краславского районного самоуправления Андриса Бадунса.

Переговоры о баллотировании на парламентских выборах ведутся еще с несколькими потенциальными кандидатами. Латгальскую партию на выборах могли бы представлять восемь кандидатов.