Официально зарегистрирована лояльная к Латвии ассоциация русских АРЭМ

В Регистре предприятий официально зарегистрирована Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ), сообщили в организации.

Целью ассоциации является информационная, аналитическая, культурно-просветительская работа, издательская деятельность, консультирование по юридическим и другим вопросам, все виды гуманитарной помощи, сотрудничество с органами государственной власти и др.

АРЭМ начала деятельность еще до официальной регистрации, например, при ее участии подготовлен доклад о политических заключенных в России, который был представлен в Сейме.

В ближайшее время будет объявлено о новых проектах ассоциации.

Как ранее рассказал координатор инициативной группы по учреждению организации Дмитрий Савин, цель организации - объединить лояльных к Латвии русских и поддержать гражданское общество в России. Уже с первых лет независимости в Латвии сложилась «странная и несправедливая ситуация», когда от имени всех русских Латвии выступают «советские реваншисты и прокремлевские структуры, а голоса противников независимой Латвии воспринимаются как русские голоса», отметил он.

«Эта ситуация неприемлема и обидна для многих живущих в Латвии русских людей, которые ощущают свою неразрывную связь с русской культурой и традициями не советского государства, а исторической России. Еще более неприемлема такая ситуация для политэмигрантов из России», - говорится в заявлении инициативной группы.

«Все мы должны способствовать здоровой консолидации в среде русских и русскоязычных, организовать их взаимную коммуникацию, а также коммуникацию с остальным гражданским обществом Латвии», - отмечалось в заявлении.