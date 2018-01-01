1 из 100: Эдвард Смилтенс, меняющий коней на переправе

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Эдвард Смилтенс, избранный от партии «Единство», но ныне представляющих «Латвийское объединение регионов» (ЛОР), ибо ««Единство» из политического движения превратилось в политический проект, в котором власть принадлежит узкому кругу людей».

Молодой политик (ему еще нет и 35) трудился уже в трех Сеймах подряд. Каждый раз Смилтенс избирался от политической партии «Единство», однако в Сейме нынешнего созыва свою политическую принадлежность он поменял, мотивируя свой поступок тем, что в «Единстве» власть монополизирована отдельными лицами.

Вероятно, Смилтенс - амбициозный политик, а не просто статист, в своей новой партии он ни много ни мало - кандидат на должность премьера.

В своем недавнем выступлении на телевидении он заявил, что единственной красной линией при формировании нового правительства для него будет сотрудничество с «Согласием» и «Русским союзом Латвии». То есть он уже «формирует будущее правительство»...

На видео вопросы команды TVNET Смилтенс отвечает бодро, с энтузиазмом, сравнивая их с экзаменом, говорит, интересный формат.

На вопрос, какой была средняя зарплата (брутто) в Латвии в первом квартале этого года за работу на полную ставку, политик выдвигает предположение, что она составляла 936 евро (что близко к правде, в действительности это 961 евро). По его словам, план таков, что в этом году необходимо попробовать выйти на 1000 евро.

На вопрос, сколько процентов жителей Латвии считают, что стране угрожает международный терроризм, Смилтенс ответил, что этот процент высок. Признавшись, что не знает правильного ответа, политик осмелился предположить, что это около 20% (в действительности 25%).

На вопрос, сколько стоит поездка на автобусе из Риги в Лиепаю, Смилтенс сказал, что в Лиепаю он ездит достаточно часто, так как там и отделение есть, но он использует свое личное транспортное средство, на автобусе не ездит,

но предполагает, что стоимость билета 4-5 евро (на самом деле вдвое больше - от 8,55 до 9,95 евро).

О проделанной работе Смилтенс говорит, разделяя ее на два этапа - пока он был в коалиции и после.

В коалиции это более 100 предложений и законопроектов, в которых он был автором или участником, например, преамбула к Сатверсме по усилению государственности Латвии, кооперация лесных владельцев, совместные поездки, он в целом ратует за современную экономику для Латвии.

Особенно Смилтенс гордится открытым голосованием президента, он заметно оживляется и «козыряет» этим достижением.

«Никто не мог этого сделать, мы же использовали стечение обстоятельств и в нужный момент выступили с предложением и довели его до первого чтения. Сейчас комиссия его тормозит, но мы добьемся продвижения», - депутат настроен решительно.

Он продолжает: «Также мы подали пенсии вдовцов, и в этом курьез — мы внесли предложение об этих пенсиях, его закопали, а через 3 месяца коалиция договорилась и фактически на нашей основе запустило это предложение, как свое.