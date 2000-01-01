Дело KPV LV: Кайминьш по-прежнему депутат, но ему запрещено покидать место жительства

21 июня поздно вечером из изолятора временного содержания был выпущен парламентарий Артус Кайминьш, подозреваемый в незаконном финансировании политической партии KPV LV. В интервью телеканалу «TV 24» Кайминьш подтвердил, что мерой пресечения ему назначили не покидать определенное место жительства.

KNAB уже ранее сообщил, что подозреваемым в этом деле назначены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. После освобождения из изолятора, в котором депутат находился с вечера среды, он подтвердил, что ему не запретили занимать должность депутата Сейма.

В интервью «TV 24» Кайминьш рассказал, что сразу после задержания его доставили в KNAB, где прошел изначальный допрос. После этого депутат вместе с сотрудниками KNAB отправился в съемную квартиру в центре Риги, где и прошел обыск. Он отметил, что было изъято несколько вещей, по его словам, сотрудники KNAB искали доказательства то, что он «принимал взятки».

Кайминьш рассказал, что Анита Ринго, занимающееся ходом процесса, настаивала и на обыске у мамы и бабушки депутата - после обыска в его квартире, по его словам, обыск прошел и по его задекларированному адресу, где сейчас проживает бабушка, а также на месте жительства матери.

После обысков Кайминьш был доставлен назад в KNAB, где «писали документы», после этого его отвезли в изолятор временного содержания, где он и провел ночь.

Он утверждал, что его офис, рабочий компьютер, машина и офис KPV LV обысканы не были.

Кайминьшу по-прежнему неясно решение KNAB.

Как ранее сообщал Русский TVNET, в четверг вечером KNAB освободило всех задержанных по уголовному процессу о возможном незаконном финансировании партии KPV LV - депутата Сейма Артуса Кайминьша, члена партии Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса

К двум лицам, не названным по именам, KNAB применил статус подозреваемых в незаконном финансировании политических партий в крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, а также в групповом мошенничестве в крупном размере.

Также еше одно лицо признано подозреваемым в принятии незаконного финансирования и в указании недостоверных сведений в декларации. Ко всем применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Кайминьш, покидая в 22.30 здание полиции, выразил благодарность всем, кто ожидал его, а также адвокатам и семье.

Из материалов уголовного процесса следует, что весной 2016 года Тамужс договорился с членом правления политической организации о мошенническом выманивании у некоего предприятия (KNAB обозначает его буквой «В») крупных финансовых средств с целью направить их на незаконное финансирование политической организации. Между «В» и «Per capita», полностью принадлежащим Закатистову, был заключен договор о консультациях. Каждый месяц предприятие «В» перечисляло деньги в размере 2000 евро плюс НДС на банковский счет «Per capita».

Полученные в результате мошенничества средства направлялись на финансирование KPV LV. БПБК также считает, что в декларации за 2015 год депутат указал недостоверные сведения.