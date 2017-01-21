Юрис Савицкис: Инициатором заявки Минска и Риги на ЧМ-2021 был Лукашенко

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что инициатором совместной заявки Белоруссии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года был президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я должен сказать, что главным инициатором и организатором совместной заявки является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Именно он предложил такой вариант, учитывая хорошие отношения между нашими странами.

Опыт проведения чемпионата мира и у нас, и у Белоруссии есть, для проведения турнира уже сегодня все готово. Думаю, шансы провести чемпионат мира очень высокие, когда такие дружественные страны будут участвовать в тендере на проведение чемпионата мира», — передает слова Савицкиса «Р-Спорт».

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